W Polsce wykryto niemal 5 tysięcy przypadków koronawirusa, a 129 osób zarażonych zmarło - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W Stanach Zjednoczonych zanotowano z kolei najgorszą dobę podczas pandemii - zmarło blisko 2 tysiące osób. USA są krajem, w którym wirus rozwija się bardzo szybko. Pozytywne informacje płyną natomiast z Europy Zachodniej. Kraje takie jak m.in. Norwegia i Austria ogłosiły już, że przygotowują się do zmniejszania restrykcji nałożonych w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Na całym świecie odnotowano w sumie ponad 1,4 mln zakażeń Covid-19.

Część ligowych piłkarzy w Finlandii, w tym najbardziej utytułowanego klubu HJK Helsinki, przez wiele dni naruszało obowiązujący w kraju zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, odbywając treningi na boisku. O sprawie donosili przechodnie - poinformował fiński nadawca informacyjny Yle.

Według redakcji sportowej Yle w ostatnich tygodniach grupa około 20 piłkarzy ekstraklasowych stołecznych klubów HIFK oraz HJK, rozgrywających mecze na miejskim stadionie "Bolt Arena", codziennie przez około dwie, trzy godziny zbierała się na boisku i organizowała treningi. W grupie tej mieli się znaleźć również zawodnicy jednego z klubów niższej klasy.

W Korei Północnej nie odnotowano do tej pory ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ponad 500 osób w tym kraju jest objętych kwarantanną.



WHO podała, że regularnie co tydzień otrzymuje z ministerstwa zdrowia Korei Północnej raporty na temat możliwych zakażeń. Według organizacji w kraju tym jest możliwość przeprowadzania testów na obecność koronawirusa w jednym laboratorium w Pjongjangu. Sprzęt do badań został tam dostarczony przez Chiny.

W ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarło 1939 osób zakażonych koronawirusem - wynika z najnowszego bilansu, prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Była to najtragiczniejsza doba epidemii w USA; bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w tym kraju do 12722.



W tych traumatycznych czasach jesteśmy z wami - zapewniał pracowników służby zdrowia na całym świecie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zwracając się do nich w Światowy Dzień Zdrowia podkreślił, że przypada on w trudnym dla wszystkich momencie.

Szef ONZ wyznał, że kieruje swe przesłanie do pielęgniarek, położnych, techników, ratowników medycznych, farmaceutów, lekarzy, kierowców, sprzątaczy, administratorów i wielu innych. Przyznał, że pracują dzień i noc, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.

Przypominając, że 2020 rok jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, szef ONZ podnosił znaczenie ich wiedzy i poświęcenia. Każdy, dodał, ma powody, by im wyrazić wdzięczność.