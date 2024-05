"Merci" - napisał w mediach społecznościowych Kylian Mbappe, oznajmiając, że po prawie siedmiu latach odchodzi z Paris Saint-Germain. Wiele wskazuje na to, że francuski gwiazdor latem dołączy do Realu Madryt.

Kylian Mbappe / AA/ABACA / East News

Zawsze mówiłem, że zwrócę się do was, gdy nadejdzie czas, więc chciałbym wam wszystkim ogłosić, że to mój ostatni rok w Paris Saint-Germain. Nie przedłużę umowy i moja przygoda zakończy się za kilka tygodni - oznajmił Kylian Mbappe w nagraniu, które umieścił na platformie X.

Dodał, że w niedzielę rozegra ostatni mecz na Parc des Princes (stadion, na którym grają paryżanie - przyp. red.). To wiele emocji, wiele lat, gdy miałem szansę i wielki zaszczyt być członkiem największego klubu we Francji i jednego z najlepszych na świecie, który pozwolił mi dojść tutaj - zaznaczył.

W kolejnej części wypowiedzi piłkarz podziękował swoim kolegom z boiska, trenerom, dyrektorom sportowym i wszystkim innym pracownikom klubu. Zaznaczył, że "z tymi wszystkimi ludźmi ten klub jest w dobrych rękach".

To jest trudne. Trudne i nigdy nie myślałem, że to będzie tak trudne ogłaszać to, że opuszczam mój kraj, Francję, Ligue 1, rozgrywki, jakie zawsze znałem... Ale myślę, że tego potrzebowałem, nowego wyzwania po 7 latach - podkreślił.

To klub, który pozostanie w mojej pamięci na całe życie. Przez całe życie będę wszystkim mówić, że miałem szansę tu grać. Nie będę dłużej jego zawodnikiem, ale będę dalej oczywiście oglądać każdy mecz, bo to klub, którym zawsze będę się interesować. Zawsze będę blisko śledził informacje o nim - dodał.

Mam nadzieję, że ten rok skończymy z ostatnim trofeum. (...) Ici c'est Paris! Do zobaczenia - zakończył.