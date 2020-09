Szczepionka przeciwko COVID-19 opracowana przez europejską formę farmaceutyczną AstraZeneca może być dostępna na rynku pod koniec tego roku - informuje Reuters. Do badań klinicznych wprowadzana jest natomiast szczepionka Sanofi oraz GSK.

Koronawirusowe graffiti w Montrealu / Graham Hughes / PAP/EPA

Reuters powołuje się na wypowiedź włoskiego ministra zdrowia Roberto Speranzy. Podczas wystąpienia we włoskim parlamencie zwrócił on uwagę, że mowa jest o "potencjalnej szczepionce" przeciwko COVID-19, dlatego należy być bardzo ostrożnym. Jeśli się potwierdzi, że szczepionka jest bezpieczna (...), będzie dostępna pod koniec 2020 r. - podkreślił.





Komisja Europejska poinformowała pod koniec sierpnia, że podpisała umowę z firmą AstraZeneca ws. zakupu 300 mln dawek potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19, z opcją zakupu dodatkowych 100 mln. Ich rozdysponowanie pomiędzy państwa członkowskie ma się opierać na liczbie ludności danego kraju.



Badania nad szczepionką chroniącą przed koronawirusem SARS-CoV-2 prowadzi także m.in. francuska firma farmaceutyczna Sanofi wspólnie z brytyjskim koncernem GlaxoSmithKline (GSK). Preparat ten wprowadzany jest do badań klinicznych i testowany na 440 ochotnikach. Ostateczne wyniki mają być znane pod koniec tego roku. To badania pierwszej i drugiej fazy.



Jeśli wszystkie testy kliniczne zakończą się pomyślnie, preparat może zostać zarejestrowany w pierwszej połowie 2021 r. Do końca tego samego roku obie firmy zamierzają wyprodukować 1 mln dawek szczepionki.