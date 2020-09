Już milion ofiar śmiertelnych pochłonęła na całym świecie pandemia koronawirusa. Łącznie odnotowano ponad 33 mln przypadków zachorowań na COVID-19.

Według wyliczeń Worldmeter, łącznie zmarło 1 mln 360 osób. W sumie odnotowano 33 mln 183 tys. 342 przypadki zachorowań.

Obecnie na COVID-19 choruje ponad 7,6 mln osób.



Przypomnijmy, że pierwszą potwierdzoną ofiarę koronawirusa odnotowano w chińskim mieście Wuhan 9 stycznia.



Najbardziej dotknięte epidemią są na razie Stany Zjednoczone. Tam odnotowano ponad 208 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa. Inne kraje mocno dotknięte pandemią to kolejno: Brazylia, Indie, Meksyk i Wielka Brytania.

Koronawirus w Polsce

W Polsce - od 4 marca, czyli początku epidemii w naszym kraju, zakażenie potwierdzono łącznie już u 87 330 osób. Zmarło 2 432 zakażonych, wyzdrowiało 67 904.



W niedzielę badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1350 osób. To o 187 przypadków mniej niż wyniósł piątkowy rekord - wynika z niedzielnej statystyki Ministerstwa Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 chorych.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19

Koronawirus SARS-Cov-2 to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo. Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków.



Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Możliwe, że oprócz zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca życia mogą wywoływać biegunkę.



Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, OC43, NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i MERS) mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej.



SARS-Cov-2 jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku.



Jak przenosi się koronawirus?

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.