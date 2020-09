W ciągu ub. doby zanotowano w Brazylii kolejne 50 163 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem , 888 osób zmarło - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa od początku pandemii zbliża się do 4,1 mln. Władze stanu Parana testują rosyjską szczepionkę.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/SEBASTIAO MOREIRA / PAP/EPA

Według danych ministerstwa dotychczas koronawirus spowodował śmierć 125 502 Brazylijczyków.



Władze poszczególnych stanów Brazylii szukają wszelkich sposobów aby zahamować pandemię nie oglądając się na rząd federalny, którego reakcję uważają za niewystarczającą. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro konsekwentnie pomniejsza znaczenie pandemii.



Instytut Technologiczny stanu Parana, który wcześniej zgodził się produkować rosyjską szczepionkę na koronawirusa nazwaną "Sputnik V", poinformował w piątek, że zamierza na początku przyszłego roku przystąpić do trzeciej fazy jej testów na 10 tys. ochotników.



Próbki szczepionki będą importowane, ale Instytut zamierza uruchomić jej własną produkcję na potrzeby wewnętrzne w drugiej połowie 2021 r.



Jak powiedział szef Instytutu Jorge Callado dotychczasowe badania wykazały, że szczepionka powoduje powstanie przeciwciał na Covid-19. Odrzucił on głosy sceptyczne wobec rosyjskiej szczepionki, zwłaszcza wskazujące na zbyt szybkie - zdaniem specjalistów - tempo jej powstania.



Licząca 212 milionów mieszkańców Brazylia należy do krajów najbardziej dotkniętych epidemią. Więcej zakażeń i zgonów jest tylko w USA.