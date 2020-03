Google doodle uhonorował dziś Ignaza Semmelweisa, lekarza, który jako pierwszy zwrócił uwagę na to, jak ważne jest mycie rąk. Węgier niemieckiego pochodzenia nazywany jest pionierem antyseptyki.

Ignaz Philipp Semmelweis urodził się w 1818 roku w Budzie w rodzinie węgierskich Niemców. Specjalizował się w chirurgii i położnictwie. Badał przyczyny śmiertelności kobiet w połogu. Zauważył zależność pomiędzy gorączką połogową a śmiercią swojego przyjaciela, który zmarł po zranieniu się skalpelem podczas sekcji zwłok.

Węgier odkrył, że odkażanie rąk i narzędzi zmniejsza ryzyko gorączki i śmierci, nie potrafił jednak wyjaśnić dokładnie tego mechanizmu (nie znano wirusów i bakterii).

Lekarzom pracującym z rodzącymi kobietami nakazał myć ręce wodą chlorowaną. Dzięki temu śmiertelność kobiet po porodzie zmalała.

Co więcej 20 marca 1847 roku osobiście zademonstrował kolegom po fachu, jak należy właściwie myć ręce.

Jednak nakaz mycia rąk nie podobał się współpracownikom i przełożonym Semmelweisa - w wyniku czego wynalazca stracił pracę.

Ataki lekarzy na teorie Semmelweisa doprowadziły go do załamania nerwowego - w 1865 roku uczony trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie zmarł w wyniku zakażenia rany.

Myśli Semmelweisa w 1877 roku rozwinął i udowodnił brytyjski chirurg Joseph Lister - wprowadził w szpitalach dezynfekcję rąk i narzędzi chirurgicznych fenolem (kwas karbolowy).

Mycie rąk a koronawirus

Zgodnie z zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, ludzie powinni myć ręce przez co najmniej 20 sekund.

Jak zmniejszyć ryzyko infekcji wirusowej? Pierwszym krokiem jest prawidłowe i częste mycie rąk. Trzeba pamiętać o tym, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.

Pamiętajcie, każde dotknięcie banknotu, poręczy w autobusie, sklepowego wózka, klamki sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów.

Myj ręce wodą z mydłem lub używając środka odkażającego na bazie alkoholu. Dlaczego? Mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu zabija wirusy, jeśli są na twoich rękach.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

· myj ręce ok. 30 sekund

· rozpocznij od zmoczenia rąk wodą

· nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni

· dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie

· pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków

· na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem