Przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni-Redłowie ruszyło właśnie centrum testowe COVID-19 drive-thru. Badanie będzie tam można przejść bez wysiadania z samochodu.

Zorganizowanie punktu testowego COVID-19 przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed ma na celu zmaksymalizowanie efektów w walce z koronawirusem. Stwarzając takie rozwiązania, odciążamy izby przyjęć oraz zmniejszamy ryzyko zakażenia pacjentów, którzy zgłaszają się z innymi dolegliwościami - podkreślił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. W ostatnim czasie podjęliśmy również szereg innych działań w tym obszarze - uruchomiliśmy kolejne dwa mobilne zespoły wymazowe (mamy już ich w województwie 9) oraz polowe izby przyjęć przed 23 szpitalami w Pomorskiem.

Z badania będą mogli skorzystać wyłącznie pacjenci, którzy wcześniej zostali zarejestrowani i zakwalifikowani do badania. Kwalifikacja odbywa się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 58 349 18 88. Infolinia obsługiwana jest 7 dni w tygodniu w godzinach 9-15. Badanie zakwalifikowanego pacjenta jest bezpłatne.

Pacjent, który zaobserwował u siebie niepokojące objawy: podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 380C), utratę węchu i smaku, kaszel i przypuszcza że może być zakażony koronawirusem SARS-CoV-2 powinien skontaktować się z infolinią - tłumaczy dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed. - Podczas rozmowy operator zada kilka pytań i na ich podstawie zakwalifikuje do wykonania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.



Przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) powstało Centrum testowe COVID-19 drive-thru





Osoba zakwalifikowana do badania przyjeżdża do Centrum, które znajduje się w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B (na parkingu przed wejściem głównym). Wjazd możliwy jest wyłącznie dla aut osobowych. Pacjenci, którzy zdecydują się na inną formę transportu (rower, komunikacja miejska, pieszo itd.), nie zostaną dopuszczeni do badania.

Należy mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL - dodaje dr Maciej Grzybek. Następnie zostanie wykonany pomiar temperatury i pobrany wymaz z nosogardzieli, który jest bezpieczną, standardową procedurą medyczną.

Pobrany i zabezpieczony materiał zostanie przekazany przez kuriera do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku celem wykonania badania molekularnego. Badanie metodą RT-PCR pozwala stwierdzić obecność materiału genetycznego wirusa w badanej próbie, co pozwala określić czy pacjent jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.

Po pobraniu wymazu pacjent wraca do domu, gdzie czeka na wynik, który przekaże mu telefonicznie pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Inicjatywę utworzenia mobilnej izby przyjęć przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed bardzo pozytywnie ocenia oraz wspiera Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Takie rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie poboru materiału do badań molekularnych oraz przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zakażenia wśród innych pacjentów UCMMiT wirusem Sars-CoV-2. Przyjęte rozwiązanie pozwoli również znacząco odciążyć rutynową pracę izby przyjęć UCMMiT - wyjaśnia Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed odpowiada za koordynację i wsparcie kwalifikacji pacjentów do badania, jak również za wykonywanie i koordynację samego procesu przeprowadzania badań molekularnych w laboratoriach COVID-19 województwa pomorskiego.

INFORMACJE O CENTRUM

/ Bartosz Stachowski GUMed /



Centrum testowe COVID-19 drive-thru powstało z inicjatywy naukowców Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest wiodącą jednostką w kraju oraz Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie chorób pasożytniczych i tropikalnych. Instytut dysponuje wieloletnią tradycją i doświadczeniem, wysoce wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem, które umożliwiło utworzenie tak unikatowej na Pomorzu jednostki wspomagającej służby sanitarno-epidemiologiczne w walce z COVID-19.

Centrum funkcjonuje w systemie zmianowym; jest otwarte przez cały tydzień w godz. 9-15, natomiast infolinia obsługiwana jest przez konsultantów w godz. 9-14 przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 58 349 18 88. W dni świąteczne (12 i 13 kwietnia) Centrum będzie pracowało w zmienionych godzinach. Infolinia w godz. 12-15, punt pobrań w godz. 13-16.

Jest to projekt interdyscyplinarny, a jego realizacja możliwa była dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, władz i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Policji oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Koszt utworzenia i wyposażenia Centrum testowego COVID-19 drive-thru na terenie IMMiT wyniósł 35 000 zł i został sfinansowany z budżetu Wojewody Pomorskiego. Centrum składa się z całorocznej hali namiotowej o wymiarach 5x6 m (szerokość/długość) o powierzchni ok. 30 m2, wyposażonej w stoły, krzesła, sprzęt ochrony osobistej, system oświetleniowy i grzewczy, a także niezbędny sprzęt biurowy (laptop, drukarka, dwa tablety).

Funkcjonowanie Centrum możliwe jest dzięki zaangażowaniu studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierunków lekarskiego (IV, V i VI rok) oraz pielęgniarstwa (II rok) którzy w ramach wolontariatu w systemie zmianowym obsługują infolinię oraz punkt poboru materiału. Pracę studentów koordynuje i nadzoruje dr Maciej Grzybek, pełnomocnik Rektora GUMed ds. strategii rozwoju IMMiT, przy wsparciu dyrektora UCMMiT prof. Marcina Renke oraz dyrektor IMMiT dr hab. Katarzyny Sikorskiej.

