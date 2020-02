Fabryki Jaguara i Land Rovera w Wielkiej Brytanii sprowadzają części z Chin drogą lotniczą w walizkach. Dosłownie. To z powodu utrudnień, jakie spowodował w cyklu produkcyjnym wybuch epidemii koronawirusa. Dyrekcja brytyjskich fabryk zapewnia, że to jedyny sposób, by zapobiec przerwaniu produkcji z końcem tego miesiąca.

REKLAMA