Prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO) do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". "Świat otrzymał wiele fałszywych informacji nt. przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa" - ogłosił Trump, oceniając działania WHO w czasie globalnej pandemii.

