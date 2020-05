Ministerstwo zdrowia publicznego Afganistanu ogłosiło w niedzielę, że jedna trzecia z 500 testów na koronawirusa wykonanych losowo jest pozytywna. Wzmaga to obawy o rozszerzanie się niewykrytych zakażeń w kraju, gdzie służba zdrowia jest na słabym poziomie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rezultaty testów wykonanych losowo w stolicy Afganistanu, Kabulu, są niepokojące - powiedział rzecznik ministerstwa Wahid Mayar.

W ponad 36-milionowym Afganistanie przeprowadzono do tej pory ok. 12 tysięcy testów; stwierdzono 2 700 przypadków zakażeń.



W miarę dostępności większej liczby testów potwierdzona liczba infekcji w tym kraju prawdopodobnie gwałtownie wzrośnie - powiedział Mayar. Zachęcał mieszkańców do pozostania w domu. Kabul i większość innych miast są z uwagi na koronawirusa zamknięte. Oficjalnie podano, że w kraju na Covid-19 zmarło 85 osób.



Afgański system opieki zdrowotnej, zdewastowany czterema dekadami wojny, nie jest przygotowany na poważną epidemię. Szpitali dysponują jedynie 400 respiratorami.