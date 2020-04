Naukowcy ze szpitala zakaźnego w Rzymie wyizolowali koronawirusa z łez pacjentki- poinformowano na łamach naukowego pisma Annals of Internal Medicine. Według badaczy oczy są nie tylko miejscem, przez które dostaje się wirus, ale i potencjalnym źródłem zakażeń.

(zdjęcie ilustracyjne) / JOSE COELHO / PAP/EPA

Odkrycia dokonano w szpitalu Spallanzani w Wiecznym Mieście, który jako pierwsza placówka we Włoszech zajęła się pacjentami zakażonymi wirusem. Była to w styczniu para chińskich turystów z miasta Wuhan, epicentrum epidemii, która przybyła do Włoch w celach turystycznych.

Naukowcy z tej prestiżowej placówki pobrali próbkę łez od przebywającej tam pacjentki z Covid-19, u której stwierdzono jeden z typowych objawów choroby, czyli zapalenie spojówek. Na podstawie badań stwierdzono, że wirus może replikować się nie tylko w układzie oddechowym, ale także w spojówkach.

W publikacji podkreślono, że ustalenie to ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego. O wynikach prac rzymskich lekarzy została powiadomiona Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Nietypowe objawy koronawirusa

Okazuje się, że u około jednej trzeciej pacjentów z COVID-19 występują objawy oczne, charakterystyczne dla zapalenia spojówek. Z dotychczasowych testów wynikało, że koronawirus rzadko występuje we łzach. Możliwe jest natomiast przenoszenie się go poprzez kontakt z wydzieliną z oka.

Także nagła utrata węchu i smaku może oznaczać koronawirusa. W Korei Południowej, Chinach i we Włoszech u około 1/3 pacjentów, u których testy na obecność SARS-CoV-2 dały wynik pozytywny, stwierdzono utratę węchu (anosmia lub hiposmia).

Co ciekawe, u zakażonych koronawirusem może pojawić się wysypka. Zmiany skórne zaobserwowano u jednej piątek pacjentów z SARS-CoV-2 w północnych Włoszech.

Naukowcy hiszpańskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (AEDV) doszli z kolei do wniosku, że zmiany na skórze mogą być czasem jedyną oznaką choroby COVID-19.

Zmiany mogą pojawić się na dowolnym obszarze skóry, jednak zauważono, że wysypka najczęściej występuje na brzuchu i plecach. Czasem wygląda jak zwykła pokrzywka albo zaczerwienienie, czasem upodabnia się do wietrznej ospy.

Skóra może też przyjmować ciemną barwę, jak po odmrożeniu. Nie tylko na tułowiu, ale też na dłoniach i stopach, mogą wystąpić małe pęcherzyki.

Możliwe objawy koronawirusa

- kaszel,

- gorączka,

- zmęczenie,

- rozbicie,

- osłabienie,

- bóle mięśni,

- trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach)

- czasem także wymioty i biegunka.



Czy mam COVID-19? Sprawdź sam!

Jeśli masz wątpliwości, czy zostałeś zarażony koronawirusem, możesz sprawdzić to sam. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną aplikację, która ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. System "Sprawdź, czy masz objawy COVID-19" ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to krótki wywiad elektroniczny.

Aplikacja jest dostępna w serwisie www.pacjent.gov.pl.



Jest tam także instrukcja, która krok po kroku wyjaśnia, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

Jak leczyć koronawirusa w domu?

Nie ma leku pozwalającego zapobiegać chorobie koronawirusowej (COVID-19) lub ją leczyć. Chorzy mogą wymagać wspomagania przy oddychaniu.

Jeśli masz łagodne objawy, nie wychodź z domu, dopóki nie wyzdrowiejesz. Aby złagodzić objawy:

- dużo odpoczywaj i śpij,

- wygrzewaj się,

- pij dużo płynów,

- używaj nawilżacza powietrza lub bierz gorące prysznice, by złagodzić kaszel i ból gardła.