Przed wykryciem pierwszych przypadków Covid-19 w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku koronawirus SARS-CoV-2 mógł się szerzyć w innych miejscach – oświadczył we wtorek chiński ekspert Liang Wannian na briefingu misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie. „Najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2 to jego przejście z rezerwuaru naturalnego poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego” – dodał członek misji WHO Peter Ben Embarek.

