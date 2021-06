Liczba wykonanych szczepień przeciw Covid-19 w Europie nie wystarczy, by zapobiec nawrotowi pandemii - ocenił w dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge. Zaapelował o kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas podróży.

Zdjęcie ilustracyjne / JAGADEESH NV / PAP/EPA

Państwa powinny wyciągnąć wnioski z nawrotu fali zakażeń po zeszłorocznym sezonie letnim, mimo realizowanych obecnie programów szczepień.

Dotychczas tylko 30 proc. mieszkańców Europy zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19, co nie wystarczy, by zapobiec kolejnej fali zakażeń koronawirusem - wskazał Kluge na konferencji prasowej.



Cytat Jeżeli zdecydujecie się na podróże, podróżujcie rozważnie. Bądźcie świadomi ryzyka (...) apelował.

Jak dodał, "wraz ze wzrostem liczby spotkań towarzyskich, wzmożoną mobilnością ludzi, organizacją dużych festiwali i wydarzeń sportowych w nadchodzących dniach i tygodniach Biuro Regionalne WHO dla Europy apeluje o rozwagę".



Liczna zakażeń koronawirusem w Europie spada. Kolejne kraj luzują obostrzenia

W ostatnich miesiącach liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zgonów i hospitalizacji spadła, co pociągnęło za sobą łagodzenie obostrzeń w 36 z 53 państw kontynentu.



Dyrektor regionalny WHO mówił również o "wysokiej transmisyjności" tzw. wariantu indyjskiego koronawirusa, który jest obecny w Europie.