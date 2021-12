Kolejne europejskie kraje informują o rosnącej liczbie zakażeń nowym wariantem koronawirusa - Omikronem. Nowe przypadki dotyczą nie tylko osób wracających z zagranicy, coraz częściej transmisja odbywa się lokalnie. Setki pasażerów portugalskiego lotu z południowej Afryki czekają na wyniki testów. Władze Danii informują o dużych ogniskach tego wariantu. W Wielkiej Brytanii odnotowano natomiast rekordowy przyrost zakażeń Omikronem.

Zakażenia na pokładzie portugalskiego samolotu

Co najmniej trzy osoby są zakażone nowym wariantem koronawirusa Omikron z grona pasażerów wyczarterowanego przez rząd Portugalii samolotu. W ramach specjalnego rejsu zabrał on obywateli tego kraju z regionu południowej Afryki.



W komunikacie ministerstwo zdrowia Portugalii podało, że wśród pasażerów dotychczas potwierdzono trzy infekcje Omikronem. Sprecyzowano, że liczba zakażonych może być wyższa, gdyż wciąż wiele osób oczekuje na wynik testów.



Portugalskie służby medyczne przypomniały, że w samolocie, który w sobotę odbył lot pomiędzy stolicą Mozambiku Maputo a Lizboną było w sumie 273 pasażerów. Osoby te nie mogły opuścić Mozambiku, RPA i kilku innych państw południa Afryki po wstrzymaniu lotów przez UE w związku z pojawieniem się w tym regionie nowego wariantu koronawirusa.



Ze statystyk ministerstwa zdrowia w Lizbonie wynika, że do wtorkowego popołudnia w Portugalii potwierdzono łącznie 37 przypadków infekcji Omikronem. Większość z nich wystąpiła na terenie aglomeracji lizbońskiej.



Niemal wszystkie pozostałe zakażenia Omikronem mają związek z ogniskiem infekcji, jakie pojawiło się wśród piłkarzy i działaczy klubu Belenenses Lizbona. Zostało ono zapoczątkowane przez jednego z piłkarzy, który w listopadzie odbył podróż do RPA.





Duże ogniska Omikrona w Danii

Nowy wariant koronawirusa Omikron rozprzestrzenił się w całej Danii - poinformowały władze zdrowotne tego kraju. Podkreślono, że na wschodzie i zachodzie Danii zarejestrowano duże ogniska tego wariantu.



Mamy teraz ogólnospołeczną infekcję wariantem Omikron - powiedziała dziennikarzom dyrektor duńskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Pacjentów Anette Lykke Petri.



Dania zarejestrowała do tej pory 398 przypadków zakażenia wariantem Omikron.

Duński minister zdrowia zarażony koronawirusem

Duński minister zdrowia Magnus Heunicke poinformował o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa i poddaniu się kwarantannie w swoim pokoju hotelowym w Brukseli, gdzie miał spotkać się szefami resortów zdrowia UE.



46-letni Heunicke napisał na swym koncie na Facebooku, że został zakażony pomimo przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciwko Covid-19, ale miał "łagodne objawy, głównie ból gardła". "Musiałem odwołać (udział w) posiedzeniu ministrów, a teraz czekam, aż mój układ odpornościowy zajmie się resztą" - napisał minister.



Według informacji jego resortu Heunicke przed przyjazdem do Brukseli korzystał w ostatnich dniach z kopenhaskiego metra i pociągów regionalnych, a w piątek brał udział w świątecznym obiedzie w swoim ministerstwie.





Rekord zakażeń w Wielkiej Brytanii

Kolejnych 101 przypadków wariantu Omikron koronawirusa wykryto w Wielkiej Brytanii - podała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). To największy jak do tej pory dobowy przyrost wykrytych zakażeń nowym wariantem.



Łącznie w Wielkiej Brytanii wykryto ich już 437, z czego 333 przypadki są Anglii, 99 - w Szkocji, a pięć w Walii. Wczoraj minister zdrowia Sajid Javid mówił w Izbie Gmin, że nowe przypadki nie ograniczają się już do osób, które wróciły z zagranicy, lecz transmisja odbywa się także lokalnie.



W związku z rosnącą liczbą zakażeń członkowie rządu otrzymali aktualne informacje o sytuacji.

Omikron bardziej zaraźliwy niż Delta

Premier powiedział, że jest zbyt wcześnie, aby wyciągnąć wnioski na temat cech Omikrona, ale według wstępnych wskazań, jest on bardziej przenaszalny niż Delta - przekazał rzecznik Borisa Johnsona.



Dodał, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy nowy wariant ma większą odporność na szczepionki oraz czy powoduje cięższy przebieg choroby. Rzecznik powiedział również, że ministrowie nie dyskutowali o tym, czy wprowadzić covidowy "plan B" na zimę, który oznaczałby przywrócenie kolejnych restrykcji. W związku z pojawieniem się nowego wariantu przywrócono już obowiązek noszenia maseczek w sklepach i transporcie publicznym, a także wykonywania testów przed przyjazdem z zagranicy i testów typu PCR po przyjeździe.



UKHSA podała też, że w ciągu minionej doby wykryto prawie 45,7 tys. nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 180 zgonów z powodu Covid-19. W obu statystykach są to wyraźnie większe liczby niż były tydzień temu - w przypadku zakażeń o prawie 7 tys., a w przypadku zgonów o 21. Do tej pory w Wielkiej Brytanii stwierdzono 10,56 mln infekcji, z powodu których zmarło 145 826 osób.