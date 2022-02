„Nadszedł czas, by przejść do zwyczajnego zarządzania zakażeniami, tak jak to ma miejsce w przypadku grypy” - ocenił włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. W dyskusji na temat obecnego etapu pandemii podkreśla się, że uodpornionych jest już 90 procent mieszkańców kraju.

