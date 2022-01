Każdego dnia rośnie dobowa liczba zakażeń koronawirusem, kolejne europejskie kraje odnotowują rekordy pandemii. Po raz pierwszy od początku pandemii we Włoszech potwierdzono w ciągu jednej doby ponad 200 tys. zakażeń. Od środy wykrytych zostało 219 tys. przypadków koronawirusa. Na Covid-19 zmarło 198 osób. We Francji rośnie liczba hospitalizacji, w szpitalach z powodu zakażenia Covid-19 jest już 300 dzieci.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rekordową liczbę zakażeń stwierdzono w 1,1 mln testów wykonanych jednego dnia - podało włoskie ministerstwo zdrowia.



Według resortu 19 proc. testów dało wynik pozytywny. Wskaźnik ten stale rośnie.



Liczba pacjentów na intensywnej terapii wzrosła do ponad 1500. Na pozostałych oddziałach covidowych przebywa 13,8 tys. chorych, o ponad 460 więcej niż dzień wcześniej.



Obecnie zakażonych jest ponad 1,5 mln osób, czyli co 40 mieszkaniec Włoch.

Francja: Rośnie liczba hospitalizowanych, w tym dzieci

O 261 481 zakażeniach koronawirusem w ciągu doby poinformowała francuska Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). 300 dzieci z Covid-19 jest hospitalizowanych.

Wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczył we Francji 2 tys. Oznacza to, że więcej niż jeden na 50 mieszkańców kraju uzyskał wynik pozytywny testu na obecność koronawirusa w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Sytuacja sanitarna rzutuje na szkoły - w czwartek zamknięto 9200 klas.

W szpitalach utrzymuje się wzrost liczby przyjęć pacjentów ze zdiagnozowanym Covid-19. 21 169 pacjentów jest obecnie hospitalizowanych, w tym około 300 dzieci.

W środę z powodu koronawirusa hospitalizowano 20 688 pacjentów, a w ubiegły czwartek - 18 321.

Na intensywnej terapii leczonych jest obecnie 3 759 pacjentów z Covid-19.

W ciągu doby zmarło 206 chorych. Liczba zgonów od początku pandemii we Francji wzrosła do 125 013 osób.

26,8 mln osób otrzymało dawkę przypominającą szczepionki przeciwko Covid-19. Od początku kampanii szczepień we Francji 53,1 mln osób otrzymało co najmniej jeden zastrzyk, czyli 78,8 proc. całej populacji. 51 916 583 osób jest w pełni zaszczepionych (tj. 77 proc. populacji).

Niemcy: Z dnia na dzień rośnie liczba nowych zachorowań

Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu ostatniej doby zgłosiły do Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) 64 340 nowych zakażeń koronawirusem. To prawie o 22 000 więcej, niż przed tygodniem, kiedy odnotowano 42 770 zakażeń.



Według nowych danych, w ciągu 24 godzin w całych Niemczech odnotowano 443 zgony związane z koronawirusem. Tydzień temu było ich 383. Całkowita liczba ofiar Sars-CoV-2 wzrosła do 113 368.



RKI podał, że wartość nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców odnotowanych w ciągu tygodnia wynosi w czwartek 285,9. Dla porównania: dzień wcześniej wartość ta wynosiła 258,6. Przed tygodniem wskaźnik ten wyniósł 207,4, a przed miesiącem: 441,9. Ogólnokrajowa siedmiodniowa zapadalność rośnie z dnia na dzień od końca grudnia - zauważa telewizja ARD.



W piątek szefowie rządów krajów związkowych spotkają się z kanclerzem Olafem Scholzem, aby omówić sytuację pandemiczną i nowe działania. Federalny minister zdrowia Karl Lauterbach chce zaproponować dalsze ograniczenia kontaktów.



Na środowej konferencji ministrowie zdrowia krajów związkowych zalecili zakończenie kwarantanny po zakażeniu koronawirusem dla zaszczepionych pracowników w kluczowych dla funkcjonowania państwa obszarach już po pięciu dniach. Istnieje obawa, że w przeciwnym razie może dojść do braków kadrowych w ważnych elementach infrastruktury, takich jak policja, straż pożarna, sektor medyczny i pielęgniarski, a także zaopatrzenie w energię i wodę.