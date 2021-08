Liczba osób zakażonych koronawirusem we Włoszech obecnie wynosi znów, po kilku miesiącach przerwy, ponad 100 tysięcy. Ponad 100 chorych na Covid-19 trafia codziennie do szpitala - te dane obrazują sytuację na początku czwartej fali epidemii.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Liczba osób zakażonych rośnie każdego dnia. Obecnie według oficjalnych rejestrów jest ich co najmniej 101 tysięcy.

W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o 7230 nowych przypadkach koronawirusa. Wynik pozytywny dało 3,4 procent testów.



Ostatniej doby na Covid-19 zmarło 27 osób, a łączny bilans zgonów wzrósł do 128 163.



Do szpitali przyjęto kolejne 108 osób, w tym osiem na oddziały intensywnej terapii, gdzie łącznie przebywa około 270 najciężej chorych. Na zwyczajnych oddziałach covidowych jest prawie 2700 osób. Codziennie hospitalizowanych jest ponad 100 kolejnych chorych.



Od piątku nowe obostzrenia

W piątek we Włoszech rozpoczyna się nowy etap walki z koronawirusem. Zaczyna obowiązywać wymóg okazywania przepustki Covid-19 przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów i innych placówek kultury, muzeów, zabytków, na basen, do siłowni, ośrodków fitness, term, parków rozrywki, na imprezy targowe, zjazdy i konferencje.



Obowiązek tzw. Green Pass dla osób powyżej 12. roku życia wchodzi w życie, gdy zaszczepionych w pełni jest ponad 33 mln osób, czyli 62 procent populacji kraju.