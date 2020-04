Koronawirus uderza w amerykańską gospodarkę. Według "Washington Post", na dwa lata przed epidemią amerykańscy dyplomaci ostrzegali o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie. Od dziś musimy zasłaniać usta i nos po wyjściu z domu. Nakaz dotyczy niemal wszystkich po ukończeniu 4. roku życia. Możemy to robić przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części. Dziś poznamy też rządowy harmonogram łagodzenia obostrzeń w Polsce. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 2 mln. SARS-CoV-2, wywołujący groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19, pochłonął już ponad 128 tys. osób. Oto najważniejsze doniesienia na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na świecie w naszej relacja dnia.

· Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM nie wykluczył przesunięcia o tydzień wyborów prezydenckich z 10 na 17 maja

· Od czwartku wyjście z domu tylko w maseczce lub chuście zakrywającej usta i nos

· Dziś "zostaną zarysowane" propozycje rządu dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni

· Ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys.





Badacze z Maryland i Pensylwanii postanowili sprawdzić, jak wiele aerozolu i kropelek śliny, które mogą zawierać koronawirusy wydzielamy w czasie normalnej rozmowy. Ich doświadczenie przeprowadzone w specjalnej komorze z wykorzystaniem lasera pokazało, że głośne wypowiedzenie nawet paru słów, angielskiego odpowiednika naszego "Bądź zdrów", prowadzi do emisji nawet 350 takich cząsteczek, jeśli mówimy ciszej, i tak pojawia się ich ponad 200. Przesłonięcie twarzy nawet lekko wilgotną tkaniną sprawiało, że ta liczba spadała praktycznie do zera. To daje do myślenia.

Data 17 maja jest lepsza niż 10 maja - Jacek Sasin nie wykluczył w Porannej rozmowie w RMF FM przesunięcie o tydzień wyborów prezydenckich. "Taka możliwość w ustawie jest. Nie wiem, czy pani marszałek (Sejmu - red.) z niej skorzysta" - powiedział polityki PiS na naszej antenie.

Otwarcie szkół? Na razie nie. Ryzyko jest zbyt duże - mówił Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Od poniedziałku w końcu będziemy mogli pobyć wśród zieleni. Otwarte dla spacerowiczów mają być parki i lasy - zapowiedział Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.





315 osób zmarło z powodu Covid-19 w Niemczech w ciągu ostatniej doby - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednego dnia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w RFN to 3569.

Wirusa wykryto u 2866 nowych osób, przez co łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 130 450.

Miejscowi epidemiolodzy ocenili, że w tym roku w Norwegii nie zostanie rozegrany żaden mecz piłkarski, nawet przy pustych trybunach, ponieważ ryzyko związane z epidemią koronowirusa jest zbyt duże, a środki zapobiegawcze zbyt skomplikowane do wprowadzenia.

Dotychczas w Norwegii odnotowano około siedmiu tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i ok. 150 zgonów.

Od dziś obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Poniżej sprawdźcie, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę ochronną!

W Krakowie stanęły automaty, w których można kupić nie tylko maseczki medyczne, ale również żel antybakteryjny oraz rękawiczki ochronne.

Lista maseczkomatów w Krakowie:

Kraków, pętla tramwajowa MPK S.A. Bronowice Małe

Kraków, pętla autobusowa MPK.S.A. Borek Fałęcki

Kraków, Dekada ul. Stojalowskiego

Kraków, Kaufland ul. Bratysławska

Kraków, Kaufland oś. Kombatantów

Kraków, pętla autobusowo-tramwajowa Czerwone Maki





Konieczność zachowania społecznego dystansu z powodu koronawirusa może być konieczna nawet do końca 2022 roku - uważają naukowcy z Harvardu. Dodają, że tak długo jak nie będzie szczepionki, trzeba liczyć się z czasowym zamykaniem szkół i firm oraz pozostawaniem na kwarantannie w domu.

WHO ostrzega, że świat wciąż nie osiągnął szczytowego punktu pandemii.

Uczniowie wrócą do szkół, gdy będzie to bezpieczne dla nich, dla nauczycieli i dla ich rodzin, dlatego brane jest pod uwagę kilkanaście scenariuszy tego, jak będzie wyglądała nauka w szkołach i przeprowadzenie egzaminów - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Podkreślił, że decyzja o tym, czy będzie po raz kolejny wydłużony i do kiedy czas, gdy w szkołach nie ma zajęć stacjonarnych, zapadnie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Nauka w domu (zdjęcie ilustracyjne) / MANUEL DE ALMEIDA / PAP/EPA

Dyrekcja zoo w Neumünster w Niemczech nie wyklucza zaszlachtowania niektórych zwierząt, by ratować przed głodem inne. To ostateczność, na jaką się szykuje w przypadku braku dostaw żywności dla swoich podopiecznych. W tamtejszym ogrodzie zoologicznym żyje ponad 700 zwierząt 100 gatunków. Eutanazja niektórych z nich ma na celu obniżenie kosztów utrzymania - wyjaśnia w rozmowie z agencją DPA szefowa zoo Verena Kaspari.





Od 4 marca, kiedy wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie wykryto u 7582 osób, z których 286 zmarło. Tylko w tym tygodniu odnotowano 910 nowych zakażeń i 54 zgony.

Najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim - 1792, a najmniej w woj. lubuskim - 79. Najwięcej zgonów odnotowano na Mazowszu - 83, zaś żadnego w Lubuskiem.

Skradające się do śmietników w poszukiwaniu jedzenia szczury to coraz częstszy widok na opustoszałych z powodu epidemii ulicach amerykańskich miast. O szczurach na ulicach informują m.in. mieszkańcy Nowego Jorku, Seattle i Nowego Orleanu.

W centrum Waszyngtonu zwierzęta te można wypatrzeć koło stanowiących wizytówkę miasta - Pomnika Waszyngtona, Kongresu czy Białego Domu.

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie o godzinie 8:02 Jacek Sasin. Z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych porozmawiamy o rządowych krokach "odmrażania" gospodarki po społecznej kwarantannie. Jak przedstawia się plan stopniowego wychodzenia z obostrzeń?





W Meksyku zarejestrowano 448 nowych przypadków koronawirusa i 43 kolejne zgony. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 5847 a 449 osób zmarło.

W Meksyku koronawirus rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. Zdaniem wiceministra zdrowia Hugo Lopeza-Gatella, liczba zarażonych może wynosić nawet ponad 26500.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa, w tym 34 u osób, które powróciły z zagranicy.

Łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi obecnie - według oficjalnych danych - 3342 a zarażonych 82341.

Sklep. Stacja benzynowa. Poczta. Albo poczekalnia u lekarza. We wszystkich tych miejscach od dziś obowiązkowe jest zakrywanie dolnej części twarzy. Lekarze przypominają, że nie musi być to maseczka. Co więcej - żeby zamiast maseczek chirurgicznych, które są najbardziej potrzebne medykom - wybierać maseczki materiałowe, szale albo chusty.





Dziennik "Washington Post" informował, że na dwa lata przed epidemią koronawirusa amerykańscy dyplomaci dwukrotnie ostrzegali władze w Waszyngtonie o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie, gdzie rozpoczęła się epidemia. Jak pisze amerykański dziennik, w tym laboratorium przeprowadzano badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.

Donald Trump ocenił, że szczyt zachorowań jest już za Amerykanami. Zapowiedział, że w czwartek ogłosi wytyczne, w jaki sposób stany mają otwierać swoje gospodarki. Proces ten będzie stopniowy i uzależniony od konkretnego stanu. Prezydent uważa, że niektóre z nich otworzyć się mogą jeszcze przed 1 maja.

W Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba epidemii. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarło 2569 Amerykanów. To najwyższa odnotowana dotychczas dobowa liczba zgonów.

Reuters szacuje, że ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje niższą liczbę - 28326.

Amerykańscy eksperci uważają, że spadek produkcji jest znacznie większy, niż przewidywali to ekonomiści. Gospodarka USA znalazła się niemal w stanie zastoju - podkreśla agencja AP. FED uważa, że to największy spadek produkcji w USA od czasów demobilizacji po II wojnie światowej. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ocenia, że koszty walki z epidemią koronawirusa tylko w tym mieście wyniosą aż 10 miliardów dolarów. Dodał, że bez wsparcia rządu federalnego Nowy Jork sobie z tym wszystkim nie poradzi.