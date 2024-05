"Wiadomość o zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę - przyjaciela Serbii i mojego osobistego - dogłębnie mną wstrząsnęła" - napisał na platformie X prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Pod wpisem pojawiły się m.in. groźby, do których odnieśli się już przedstawiciele władz Serbii.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić / EPA/Sarah Meyssonnier / POOL / PAP/EPA

"To była próba zamachu na ciebie" - głosi jedna z pogróżek zamieszczonych pod wpisem prezydenta Serbii.

"Uważaj, teraz ty, Dodik (Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie - przyp. red.) i Orban (premier Węgier Viktor Orban - przyp. red.)" - napisał w komentarzu do wpisu serbskiego prezydenta kolejny z internautów. "Niedługo będziemy czytać podobne wiadomości o tobie" - ostrzegł następny.

Do gróźb wystosowanych pod adresem prezydenta Serbii odnieśli się już premier tego kraju, minister finansów oraz marszałek jednoizbowego parlamentu.

"Oczekuję natychmiastowej reakcji właściwych organów państwa. Takie potworne groźby to już dobrze znany schemat" - powiedział premier Milosz Vuczević, cytowany przez dziennik "Politika".

"Takie groźby, a w ostatnich latach było ich wiele, są szczególnie odrażające w czasie, gdy podejmuje on (prezydent Vuczić - przyp. red.) nadludzki wysiłek, aby ocalić naszą Serbię i nasz naród przed wszelkimi naciskami, jakie są na nas wywierane. Wierzę, że to nie przypadek, że właśnie w tym momencie są one wysyłane w tak jawny i potworny sposób" - napisała na platformie X marszałek parlamentu Serbii Ana Brnabić.

Sinisza Mali, minister finansów Serbii i jeden z najbliższych współpracowników prezydenta, określił z kolei groźby jako "haniebne i przerażające", szczególnie w momencie, gdy "prezydent walczy o pokój, stabilność i lepsze życie obywateli".

Politycy, pisząc o "naciskach" i "walce o stabilność", komentowali wysiłki dyplomatyczne prezydenta Vuczicia dotyczące rezolucji ONZ ws. Srebrenicy, która ma trafić pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego pod koniec maja. Dokument ma m.in. ustanowić 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie.

W lipcu 1995 roku w okolicach Srebrenicy - będącej do momentu przejęcia przez Serbów tzw. strefą bezpieczeństwa pod nadzorem ONZ - zamordowano ponad 8 tys. mężczyzn i chłopców, zamieszkujących kraj bośniackich muzułmanów. Nadal poszukuje się szczątków ok. tysiąca ofiar.

Prezydent Vuczić ostrzegł wcześniej, że przegłosowanie rezolucji może w przyszłości doprowadzić do roszczeń o reparacje wojenne względem Belgradu i usunięcia Republiki Serbskiej (RS) - części BiH uznanej porozumieniem pokojowym w Dayton. W skład Republiki Serbskiej weszły m.in. tereny, na których dokonano ludobójstwa i czystek etnicznych.