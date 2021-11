W kolejnych krajach Europy wykrywane są przypadki nowego wariantu koronawirusa. Eksperci ds. wirusologii na całym świecie są zgodni, że Omikron stanowi kolejne poważne zagrożenie w trwającej od niemal dwóch lat światowej pandemii koronawirusa - pisze CNN. Nowy wariant został odkryty w RPA, a zdiagnozowano go już w kilku krajach Europy.

Belgia

Pierwszy na naszym kontynencie przypadek nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529, wykryto w Belgii. Poinformował o tym wczoraj minister zdrowia Frank Vandenbroucke.

Mamy pierwszy potwierdzony przypadek tego wariantu u osoby, która wróciła z zagranicy, 22 listopada otrzymała pozytywny wynik testu i nie była zaszczepiona - powiedział.

O pierwszym przypadku poinformował także cytowany przez Reutersa belgijski wirusolog Marc Van Ranst, którego laboratorium współpracuje z belgijskim instytutem zdrowia publicznego Sciensano.

Jak podał Van Ranst, nowy wariant stwierdzono u turysty, który 11 listopada wrócił do Belgii z Egiptu.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii zidentyfikowano dwa przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron - przekazał brytyjski minister zdrowia Sajid Javid. W nocy skontaktowała się ze mną Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia, by poinformować mnie o tym - powiedział.

Chorzy oraz mieszkające z nimi osoby zostali poproszeni o samoizolację, podczas gdy prowadzone są dalsze badania i trwa ustalanie listy osób, z którymi mieli styczność - poinformowało ministerstwo.

Rząd Wielkiej Brytanii w czwartek wieczorem podjął decyzję o zamknięciu granic dla niebędących obywatelami kraju przyjeżdżających z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe. W niedzielę do listy zostaną dodane Malawi, Mozambik, Zambia i Angola.

Przylatujący stamtąd obywatele brytyjscy będą zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny we wskazanym przez rząd hotelu.

Niemcy

W Monachium potwierdzono dwa pierwsze w Niemczech przypadki zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron. Obaj podróżni przybyli do kraju 24 listopada samolotem z RPA - poinformował wieczorem minister zdrowia Bawarii Klaus Holetschek (CSU).



"Osoby te przebywają w kwarantannie domowej od 25 listopada po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu PCR" - przekazał portal RND.



Jak podaje dziennik "Die Welt", także w Hesji badany jest przypadek, w którym również podejrzewa się zakażenie nowym wariantem. "Chodzi o osobę, która wróciła z RPA" - napisał na Twitterze minister spraw społecznych tego landu Kai Klose.



Badanie tego przypadku jest w toku, dokładne wyniki mają być znane w poniedziałek. Wiadomo, że pasażer lotu z RPA przybył do Niemiec na lotnisko we Frankfurcie nad Menem 21 listopada.

"Osoba ta była w pełni zaszczepiona. Objawy pojawiły się w ciągu tygodnia, następnie wykonano test" - poinformowało w sobotę heskie ministerstwo spraw społecznych.



W związku z podejrzeniem pojawienia się Omikrona w Hesji szef władz tego regionu Tobias Hans opowiedział się za jak najszybszym zwołaniem konferencji premierów krajów związkowych.

Znowu czeka nas "godzina zero" w walce z pandemią. Sytuacja nadzwyczajna w kraju wymaga, aby wszystkie landy, a także odchodzący i nowy rząd federalny, zwarły szeregi. Liczy się każdy dzień - podkreślił Hans.

Potrzebne są szybko ogólnokrajowe środki, aby to powstrzymać. "Wąskie gardła" w szczepieniach muszą zostać wyeliminowane. (...) W kampanię szczepień powinni być również zaangażowani dentyści, weterynarze i apteki - dodał.

W reakcji na informację o wykryciu nowego wariantu koronawirusa Niemcy wstrzymały ruch lotniczy z RPA i innymi krajami Afryki Południowej.

Włochy

Również we Włoszech zidentyfikowano pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron. Wykryto go u pacjenta z regionu Kampania na południu kraju. "Zakażony czuje się dobrze, podobnie jak jego rodzina" - poinformowały władze medyczne, cytowane przez agencję Ansa.



Jak wyjaśniono, zakażony przybył z Mozambiku.



Wczoraj włoskie ministerstwo zdrowia wprowadziło zakaz przyjazdów z RPA, Lesoto, Botswany, Zimbabwe, Namibii i Eswatini. Zakaz ten dotyczy osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.



W całych Włoszech nakazano wzmocnienie kontroli na lotniskach w odniesieniu do osób przylatujących z Afryki. To na południu tego kontynentu zidentyfikowano nowy wariant.

Omikron - co o nim wiemy

Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała nowy wariant koronawirusa Omikron, odkryty po raz pierwszy w RPA, jako "budzący niepokój".

Po raz pierwszy wykryto go w Botswanie - następnie zdołał on przedostać się do RPA i Hongkongu. Mowa jest o kilkudziesięciu przypadkach. Nikt nie ma wątpliwości, że takich zakażeń jest więcej, najprawdopodobniej w większości regionów Republiki Południowej Afryki.

Mnogość jego kolców i potencjał do mutacji wywołują poważne zaniepokojenie naukowców.

Dyrektor Centre for Epidemic Response and Innovation prof. Tulio de Oliveira twierdzi, że zawiera on "niezwykłą konstelację mutacji" i są wśród nich te, których wcześniej nie obserwowano.

Ten wariant nas zaskoczył, zawiera on przeskok ewolucyjny i znacznie więcej mutacji niż mogliśmy oczekiwać - podkreślił naukowiec, cytowany przez BBC.

Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że wykryto w tym wariancie ogółem 50 mutacji, z tego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.

Podejrzewa się, że mutacje te mogły powstać u jednego pacjenta, u którego zakażenia występowało wyjątkowo długo. U takich chorych wirus dłużej mutuje i jest większe prawdopodobieństwo powstania nowych zmian przydatnych w dalszym atakowaniu ludzi.

Są obawy - stwierdził prof. Richard Lessells z University KwaZulu-Natal w RPA - że taki wirus może mieć większą zdolność transmisji i łatwiej się rozprzestrzeniać między ludźmi. Nie można nawet wykluczyć, że będzie wykazywał się większą zdolnością do ucieczki przed układem odpornościowym.