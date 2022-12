​Kierownik działu wirusologii berlińskiej kliniki Charite oraz rządowy doradca ws. koronawirusa Christian Drosten uważa, że pandemia Covid-19 już się zakończyła. Stwierdził, że latem wirus raczej nie będzie mógł się masowo rozprzestrzeniać.

Zdj. ilustracyjne / Sina Schuldt / PAP/EPA

Tej zimy mamy do czynienia z pierwszą endemiczną falą SARS-CoV-2. Moim zdaniem pandemia się skończyła - powiedział Drosten w rozmowie z "Der Tagesspiegel".

Stwierdził, że po zimie odporność populacji będzie tak powszechna, że latem wirus raczej nie będzie mógł się rozprzestrzeniać. Jedynym ryzykiem, który wymienił wirusolog, jest mutacja. Ale w tej chwili się tego nie spodziewam - powiedział.

Komentując sytuację w Chinach, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się szybko po rezygnacji z polityki "zero covid" Drosten powiedział, że wielkim błędem Państwa Środka był "brak świadomości" w kwestii szczepień, zwłaszcza u osób najstarszych - ci bowiem są najgorzej wyszczepieni w Chinach. Stwierdził, że akcja podawania preparatów w Europie była decydującym krokiem w walce z pandemią. Jednocześnie dodał, że różne restrykcje były uzasadnione.

Nigdy nie chodziło (w lockdownach - red.) o zatrzymanie pandemii, od początku było jasne, że to jest niemożliwe. Ale gdybyśmy nic nie zrobili, to w Niemczech zginąłby milion lubi lub więcej, zanim szczep Delta by się rozprzestrzenił - mówił.

Także prezes Niemieckiego Towarzystwa Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Christian Karagiannidis stwierdził, że pandemia skończy się prawdopodobnie po zimie, gdyż liczba poważnych zachorowań spada. Stwierdził, że możliwe będą jeszcze "małe fale".

Widzimy, że odporność populacji jest solidna i mamy znacznie mniej pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii - mówił.