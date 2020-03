Nie wszyscy przygotowujący się do igrzysk w Tokio sportowcy wrócili do kraju. Jednym z nielicznych kandydatów do walki o olimpijskie medale, któremu epidemia koronawirusa nie zakłóciła na razie planu treningowego, jest oszczepnik Marcin Krukowski, który trenuje w tureckim Belek.

