We Włoszech ostatniej doby 9 osób zmarło na Covid-19, zanotowano 234 nowe zakażenia koronawirusem - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To nieznaczny wzrost w porównaniu z sobotą, gdy było 7 zgonów i 188 kolejnych infekcji. Bilans zmarłych wzrósł do 34 954.

