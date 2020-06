W maju, czyli pierwszym miesiącu po zakończeniu stanu wyjątkowego w Portugalii, ponad pięciokrotnie wzrosła liczba złożonych wniosków rozwodowych. Porównanie odnosi się do kwietnia, kiedy obowiązywały restrykcje z powodu epidemii koronawirusa.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak przypomniało w poniedziałek Radio Observador, kwiecień był miesiącem, w którym w Portugalii nie można było uczestniczyć w rozprawach sądowych w związku z panującą od połowy marca epidemią koronawirusa, ale małżeństwa nigdy nie utraciły możliwości uruchomienia procesu rozwodowego za pośrednictwem internetu.

Złożenie wniosku o rozwód zawsze było możliwe, nawet podczas obowiązywania w marcu i kwietniu stanu wyjątkowego w naszym kraju. Wystarczyło wypełnić odpowiedni formularz online - wyjaśniła adwokat Marta Duarte.



Przypomniała, że wzrost liczby składanych w maju wniosków rozwodowych może wynikać ze "zmęczenia sobą małżonków po bardzo długim okresie nieustannego przebywania ze sobą" w związku z obowiązkową izolacją.



Fenomen większej liczby wniosków o rozwód odnotowują również inne media.



Adwokaci potwierdzają, że przed nadejściem wakacji coraz więcej osób zamierza zakończyć swój związek małżeński - napisał dziennik "Jornal de Noticias", oczekując znaczącego wzrostu liczby rozwodów do lipca.



Z danych portugalskiego ministerstwa sprawiedliwości wynika, że w maju wniosek o rozwód złożyło do sądu prawie 1000 obywateli Portugalii.



Resort odnotował, że w porównaniu do wcześniejszego miesiąca wniosków rozwodowych było w tym kraju w maju o ponad 800 więcej.