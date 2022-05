Brytyjski premier Boris Johnson tłumaczy, że uczestniczył w imprezach na Downing Street przez krótki czas i nie wiedział wtedy, że "trwały one znacznie dłużej, niż było to konieczne". W ten sposób ustosunkował się do raportu w sprawie imprez w rządowym budynku w czasie restrykcji covidowych. Raport autorstwa Sue Gray jest druzgocący.