425 nowych zakażeń koronawirusem i 19 zgonów z powodu Covid-19 - to wtorkowy bilans epidemii w Polsce. Od 6 maja działalność mają wznowić żłobki i przedszkola. Część samorządowców przyznaje jednak, że do tego czasu nie zdąży przygotować placówek. Ważnego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie, Erasmus Medical Center oraz Harbour BioMed (HBM). Udało się zidentyfikować ludzkie monoklonalne przeciwciało, które zapobiega infekowaniu komórek przez wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

O 425 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 19 zgonach poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia

Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 14 431 zakażonych i 716 ofiar śmiertelnych

Na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 250 tys. osób a niemal 3,7 mln jest zakażonych - poinformował John Hopkins University

Najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie z powodu Covid-19 zmarło już 69 tys. Osób

W Polsce trwa drugi etap luzowania obostrzeń: Od poniedziałku nie obowiązują godziny dla seniorów a galerie handlowe wznowiły działalność. Od jutra do pracy mogą wrócić żłobki i przedszkola





WTORKOWE STATYSTYKI

Walkę z koronawirusem wygrało już 4 280 osób.



NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

236 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyją trzy kolejne osoby. W sumie w Polsce zakażenie wykryto u 14 242 osób. Nie żyje 700 osób.



POLSKA NAJNOWSZE DANE

Ponad 2,7 tys. osób hospitalizowanych pod kątem koronawirusa, ponad 4,2 tys. wyzdrowiało - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.



Na kwarantannie przebywa 100 765 osób, a pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 17 291 osób.



Według ostatnich danych przekazanych przez resort zakażenie wykryto u 14 242 osób. Nie żyje 700 osób.



18:22 WIELKA BRYTANIA. NAGŁY WZROST LICZBY ZGONÓW

O 693 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 29427 - poinformował w poniedziałek po południu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.



693 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż bilans podany w poniedziałek - 288 - co było najniższą liczbą od 29 marca.

/ Grafika RMF FM

18:13 HISZPANIA

18:08 PRACOWNICY TRANSGRANICZNI PRZECIWKO OBOWIĄZKOWYM PŁATNYM TESTOM NA KORONAWIRUSA

Ponad tysiąc czeskich pracowników transgranicznych podpisało się pod petycją przeciw obowiązkowi wykonywania płatnych testów na koronowirusa. Dokument chcieli we wtorek przekazać w Pradze przedstawicielom rządu, ale z jego siedziby nikt nie wyszedł go odebrać.



Petycję z 1056 podpisami przekazano opozycyjnym posłom i senatorom, którzy towarzyszyli reprezentantom stowarzyszenia "Pendlerzi bez hranic" (Pracownicy transgraniczni bez granic). Czesi pracujący w krajach sąsiednich mogą ponownie podróżować do tych państw. Wcześniej domagano się od nich wyników testów wykonywanych co dwa tygodnie. Obecnie wystarczają testy nie starsze niż 30 dni.



To dyskryminowanie osób dojeżdżających do pracy zagranicą wobec innych obywateli. Inni ludzie mogą się poruszać się w obrębie kraju niezależnie od tego, czy (w jakimś regionie) Covid-19 występuje częściej czy rzadziej i nie muszą tego potwierdzać. Za sprawdzenie dodatkowo musimy płacić z własnych środków. To absolutny szczyt - powiedział Jan Pruha ze stowarzyszenia "Pendlerzi bez hranic". Uznał, że rząd rzuca pracownikom transgranicznym kłody pod nogi. Przeciwko przyjętym rozwiązaniom przedstawiciele pracowników transgranicznych protestowali na niektórych przejściach granicznych 1 maja.

18:00 ZALECENIA DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO

Osoby z problemami układu oddechowego, w tym chorzy na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) mają często przewlekłe objawy, np. kaszel, duszności, charakterystyczne też dla COVID -19. Dlatego też muszą obserwować stan swojego zdrowia i odpowiednio reagować - uważa dr Katarzyna Lewandowska, ekspertka kampanii Płuca Polski.



Poradziła, by w przypadku wystąpienia nietypowych, niepokojących objawów - w tym gorączki lub stanu podgorączkowego, nasilenia kaszlu, zwiększenia duszności czy ograniczenia tolerancji wysiłku zadzwonić do lekarza, a w czasie pandemii unikać zbędnych wizyt w placówkach medycznych.



Niekiedy konieczne jest wykonanie testu na obecność wirusa oraz innych badań, aby wyjaśnić przyczynę dolegliwości - o tym decyduje lekarz. Należy pamiętać, że w dobie pandemii inne choroby nie poszły na urlop. Złe samopoczucie może być związane z wieloma różnymi przypadłościami i odpowiednio wczesny kontakt z lekarzem jest bardzo istotny - podkreśliła dr Lewandowska.



Zdaniem ekspertów z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie stosowane przez pacjentów leki na IPF (leki antyfibrotyczne) oraz POChP (leki rozszerzające oskrzela, sterydy wziewne) powinny być nadal przyjmowane, bo nie mają one negatywnego wpływu na odporność i nie zwiększają podatności na zakażenie.

17:55 DOBRE WIEŚCI Z LOMBARDII

Wskaźnik zakaźności koronawirusa wynosi w Lombardii 0,75 i jest niższy od obecnej włoskiej średniej - ogłosił we wtorek wiceprzewodniczący władz regionu Fabrizio Sala. "Najważniejsze, aby wynosił on poniżej 1, to zadanie dla nas wszystkich"- zaznaczył.



Tak zwany wskaźnik R, czyli zakaźności, pokazuje, ile kolejnych osób zakaża jedna osoba z koronawirusem. Gdy wynosi on powyżej 1 oznacza to, że epidemia rozwija się, a gdy jest niższy, że powoli jest tłumiona, bo każdy zakażony przekazuje patogen mniej niż jednej osobie.



Oprócz wskaźnika zakaźności także inne przedstawiane codziennie dane potwierdzają stałą poprawę sytuacji we Włoszech, w tym także w Lombardii. Spada liczba obecnie zakażonych i zgonów oraz hospitalizowanych pacjentów. Rośnie liczba wyleczonych.

17:48 NA WSZYSTKICH STACJACH ORLENU MOŻNA KUPIĆ MASECZKI I PŁYN DO DEZYNFEKCJI

17:36 NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA. 189 NOWYCH PRZYPADKÓW ZACHOROWAŃ

17:32 ZACHODNIOPOMORSKIE

Trzech pensjonariuszy i jedna osoba z personelu domu pomocy społecznej w Gryficach, u których wykryto koronawirusa, zostali przewiezieni do szpitala w Szczecinie. W sumie zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u ośmiu osób z tego DPS-u.



Wszyscy pensjonariusze i personel domu pomocy społecznej przy ulicy Kościuszki 35 w Gryficach zostali przebadani na obecność wirusa Sars-CoV-2 - poinformowała we wtorek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Kapłan. W najbliższych godzinach mają być znane wyniki wszystkich testów.



We wtorek trzech pensjonariuszy i jedna osoba z personelu, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, zostali przewiezieni do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

17:26 KTO MA STWIERDZAĆ ZGON Z POWODU COVID-19?

17:15 ŚLĄSKIE. ZWIĄZEK SZPITALI POWIATOWYCH APELUJE O OBOWIĄZKOWE TESTY NA KORONAWIRUSA DLA MEDYKÓW

Za natychmiastowym wprowadzeniem obowiązkowych testów na obecność koronawirusa we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia oraz zwiększenia liczby akredytowanych laboratoriów w regionie opowiedział się we wtorek Związek Szpitali Powiatowych Woj. Śląskiego.



Czas na obronę przed koronawirusem już minął, pora na atak i czynne zwalczanie ognisk epidemicznych w naszym województwie - oświadczył prezes związku, a zarazem dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu Władysław Perchaluk.



Dodał, że jako dyrektor już kilka tygodni temu wprowadził w podległej sobie placówce obligatoryjne badania, najpierw całego personelu oddziału obserwacyjno-zakaźnego, a na kolejnym etapie - przy wsparciu władz miasta - pozostałego personelu szpitala.

17:06 OD ŚRODY OTWARTE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI. O SYTUACJI W KRAKOWIE MÓWI DARIUSZ NOWAK

Od poniedziałku otwarcie żłobków i przedszkoli. O sytuacji w Krakowie - Dariusz Nowak Józef Polewka /RMF FM

17:04 HISZPANIA

Kłócą się, debatują, ale tylko co poluzować, a co nie - tak jest w hiszpańskim parlamencie - opowiada reporterowi RMF FM Grzegorz Milanowski - Polak od 16 lat mieszkający w Hiszpanii.

Od 2 maja Hiszpanie mogą chodzić na spacery, otwarto też ogródki restauracji. Jednak mimo radykalnego spadku zachorowań i przypadków śmiertelnych COVID19 zmiany wprowadzane są powoli.

16:55 KARA DLA URZĘDU MIASTA W CIECHANOWIE ZA "KONCERTOWANIE POD BALKONEM"

16:45 POLSKA IZBA HANDLU POZYTYWNIE O OTWARCIU GALERII HANDLOWYCH

Dalsze utrzymywanie stanu zamknięcia galerii byłoby dewastujące dla całych gałęzi handlu, szczególnie tych, które opierają się na sprzedaży stacjonarnej zwłaszcza w tym kanale - ocenia Polska Izba Handlu.



Jak powiedział PAP wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński, odmrażanie gospodarki jest konieczne, ale ważne jest, by robić to z zachowaniem wysokich zabezpieczeń. Otwarcie centrów handlowych obwarowane jest licznymi ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem sanitarnym. Trudno zresztą sobie wyobrazić, by mogło być inaczej. Dobrze się jednak stało, że zostały one uruchomione przynajmniej w takim zakresie - wskazał.



Dodał, że warto pozytywnie ocenić otwarcie marketów budowlanych "to przecież podstawa funkcjonowania wielu mikroprzedsiębiorców" - zaznaczył.

16:36 OPOLSKIE

Zobacz również: Władze województwa opolskiego proszą ministra zdrowia o aparat do wykrywania koronawirusa

16:30 OD JUTRA W PRZEDSZKOLACH ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

16:20 ZIDENTYFIKOWANO LUDZKIE PRZECIWCIAŁO, KTÓRE BLOKUJE SARS-CoV-2

16:12 MACRON: NA WAKACJE NIE WYJEDZIEMY Z EUROPY

Na wakacje nie wyjedziemy z Europy - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron we wtorek w szkole w mieście Poissy w centralnym regionie Ile-de-France, gdzie przekonywał Francuzów, by posłali dzieci do szkół po 11 maja, czyli po zakończeniu kwarantanny.



Macron nie wykluczył, że zasięg dozwolonych podróży w wakacje będzie ostatecznie ograniczony do Francji. Wszystko zależy od postępów epidemii - wyjaśnił. Decyzja dotycząca wyjazdów i wakacji zapadnie w czerwcu - poinformował prezydent po spotkaniu z nauczycielami i uczniami.

Czytaj więcej na ten temat>>>





15:56 FRANCJA: KONIEC IZOLACJI NIE OZNACZA KOŃCA PRACY ZDALNEJ

Izolacja sanitarna spowodowała, że bardzo wielu Francuzów pracuje na odległość. Francuskie władze i rady samorządowe wzywają, by koniec izolacji nie oznaczał końca telepracy.

Minister pracy Muriel Penicaud podkreślała w poniedziałkowym wystąpieniu telewizyjnym, że według rozporządzenia z 2017 roku telepraca jest prawem pracowniczym i że w związku z tym osoby, które teraz wykonują swoje obowiązki służbowe zdalnie, mogą nadal pracować w ten sposób.

Przewodnicząca rady regionalnej Ile-de-France Valerie Pecresse przedstawiła plan, zgodnie z którym 90 proc. ludzi pracujących obecnie na odległość kontynuowałoby telepracę przez dwa tygodnie po zakończeniu izolacji, a 80 proc. z nich pracowałoby w ten sposób do końca czerwca.





15:52 HOLANDIA

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 86 osób, stwierdzono też 317 nowych zakażeń koronawirusem - podał we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5168 ofiar śmiertelnych.

Według najnowszych danych hospitalizowano 89 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11126 chorych, a infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono łącznie u 40087 osób.

Nie wszystkie hospitalizacje i zgony miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Niektórzy pacjenci są zgłaszani później i z tego powodu liczby są często uzupełniane danymi z poprzednich dni.





15:49 BELGIA: EPIDEMIA SŁABNIE

97 ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - wynika z wtorkowego raportu Federalnej Publicznej Służby Zdrowia (SPF). W efekcie liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła 8 tys. Władze oceniają jednak, że epidemia w Belgii słabnie.



57 przypadków śmiertelnych odnotowano w szpitalach, a 40 - w domach opieki. Całkowita liczba zgonów na wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 chorobę Covid-19 wynosi w Belgii 8016.



Presja na szpitale zmniejsza się. W ciągu doby przyjęto do nich 84 chorych. Obecnie w placówkach leczniczych jest 3082 zakażonych. 646 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii, to o 9 mniej niż dzień wcześniej.





15:45 OSOCZE OZDROWIEŃCÓW POMOŻE W BADANIACH

W prowadzonym od dwóch tygodniu przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu badaniu wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 zabezpieczono już osocze dla wszystkich grup krwi. Badacze zachęcają do podjęcia współpracy szpitale z regionu.

Projekt, który dotyczy zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem, w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki, został wybrany do finansowania przez Agencję Badań Medycznych.

Zakłada on, że osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 wytworzyły przeciwciała, które neutralizują wirusa. Pobranie osocza od takiej osoby i przetoczenie jej choremu zmagającemu się z chorobą może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.





15:39 KOLEJNE OGNISKO KORONAWIRUSA

25 osób z personelu Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej poddano kwarantannie domowej, a podopieczni i reszta opiekunów przechodzą testy na obecność koronawirusa - poinformował PAP we wtorek dyrektor Wydziału Zdrowia UMŁ Szymon Kostrzewski.

Podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rudzkiej w Łodzi są poddawani testom na SARS-CoV-2 po tym, jak u jednej z pacjentek placówki wykryto koronawirusa - powiedział Kostrzewski.

"Testy wykonujemy po wykryciu koronawirusa u pacjentki, którą odwieziono do szpitala z powodu epilepsji. Tam okazało się, że jest chora na COVID-19" - relacjonował dyrektor Kostrzewski.





15:31 ROSJA

2,5 krotnie wzrosła w Rosji liczba skarg na przemoc domową otrzymywanych przez organizacje pozarządowe - powiedziała we wtorek rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa. Zgodnie z danymi tych organizacji w marcu skarg było 6 054, w kwietniu ponad 13 tys.

Moskalkowa wyjaśniła, że jej biuro opiera się na danych przekazanych przez dziennikarzy i przez organizacje pozarządowe. Biuro rzecznika praw człowieka teraz nie otrzymuje skarg, co zdaniem rzeczniczki wynika ze strachu ofiar przemocy i z problemów ze zwykłą łącznością. "Poczta może nie działać, a nośniki elektroniczne nie zawsze są wygodne dla osoby, która jest ofiarą przemocy w rodzinie, dlatego że używanie gadżetów do sygnalizowania przemocy bywa dla niej niebezpieczne" - wskazała rzeczniczka.





15:25 BIAŁYSTOK: WIĘKSZE POWIERZCHNIE DLA RESTAURATORÓW

Białystok zapewni bezpłatnie restauratorom, którzy mają ogródki letnie przy swoich lokalach, większą przestrzeń, jeśli takie będą wymogi związane z pandemią koronawirusa - zadeklarował we wtorek prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Na razie lokale gastronomiczne mogą działać jedynie na wynos.

Prezydent Białegostoku był pytany we wtorek przez internautów w trakcie wideokonferencji prasowej o rozwiązanie z Wilna na Litwie, gdzie lokalne władze pozwoliły barom i restauracjom bezpłatnie wystawić stoliki na placach i ulicach, żeby goście mogli korzystać z ich usług, przestrzegając zasad dystansu społecznego. W poniedziałek zostały tam otwarte m.in. lokale gastronomiczne.





15:20 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI: ZAMKNIĘCIA W SZPITALU

Oddziały wewnętrzny i chirurgii szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały zamknięte. W ostatnich dniach w placówce potwierdzono kilkanaście przypadków zakażenie koronawirusem. Około 10 proc. personelu przebywa na kwarantannie.

Dyrektor ds. medycznych szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim Adam Karolik poinformował podczas konferencji prasowej, że pacjenci z pozytywnym wynikiem testu trafiają do szpitala w Starachowicach. 9 z nich przetransportowano w nocy z poniedziałku na wtorek, kolejnych 5 zostanie przewiezionych we wtorek.

Zakażenie potwierdzono u personelu i pacjentów oddziału wewnętrznego i chirurgii. Oba zostały zamknięte. Chorzy z COVID-19 byli także hospitalizowani w stacji dializ.





15:14 WĄTPLIWOŚCI POLONII WS. WYBORÓW

Polski konsul generalny w Brukseli zasypywany jest listami i pytaniami od Polonii w sprawie wyborów. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon, dzisiaj wpłynął list od dużej grupy Polaków, pracowników europejskich instytucji, którzy w przeszłości byli mężami zaufania lub członkami komisji wyborczych, a także uczestnikami misji obserwacji wyborów z ramienia OBWE lub Unii Europejskiej.









15:05 PODOPIECZNI DPS WYGRALI Z KORONAWIRUSEM

25 podopiecznym Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Bytomiu udało się pokonać koronawirusa. Dwa kolejne badania próbek pobranych od tych osób wykazały, że nie są już zakażone tym patogenem. Wciąż nie ma ostatecznych wyników testów części pensjonariuszy placówki.

DPS "Kombatant" od kilku tygodni zmaga się z ogniskiem koronawirusa. Zakażonych zostało łącznie blisko 80 mieszkańców ośrodka, część z nich trafiła do szpitali. Sześciu z zakażonych podopiecznych zmarło. SARS-CoV-2 potwierdzono też u 18 osób z personelu.

W niedzielę załoga bytomskiego wymazobusa pobrała po raz trzeci próbki od 27 osób, u których pierwszy test wykazał zakażenie, a drugi, wykonany pod koniec kwietnia, dał już wynik negatywny.





14:58 WŁOSI TYJĄ NA KWARANTANNIE

Włosi przytyli średnio 2 kilogramy podczas prawie dwumiesięcznej kwarantanny - to wynik analiz przeprowadzonych dla związku rolników Coldiretti. Zauważono, że wpływ na to miało uciekanie się do "pocieszającego jedzenia" i mniejsza aktywność fizyczna.

Dane te zostały oparte na wynikach sprzedaży żywności w kraju w tygodniach jego zamknięcia od pierwszej połowy marca. Konsumpcja wzrosła w tym czasie o 18 procent.

To był prawdziwy boom tak zwanego “comfort food", bogatego w kalorie - odnotował rolniczy związek w analizie opublikowanej na jego stronie internetowej. Zwrócono uwagę na rekordowo wysoką sprzedaż artykułów słodkich, tłustych i węglowodanów.





14:50 BUŁGARIA

O 57 zwiększyła się liczba osób zakażonych koronawirusem w Bułgarii w ciągu ostatniej doby, zmarły dwie osoby - poinformował we wtorek bułgarski Krajowy Sztab Operacyjny. Najwięcej przypadków Covid-19 wykryto w domach opieki społecznej i romskich dzielnicach.

Łącznie zakażonych jest 1 689 osób, zmarło 78. Rośnie liczba zainfekowanych pracowników służb medycznych i wynosi teraz 178. W Instytucie Pilnej Pomocy (medycznej) im. Pirogowa w Sofii zarażonych jest 48 lekarzy, w tym siedmiu chirurgów.

Największe ogniska zakażenia wykryto w szpitalu i dwóch domach opieki w mieście Widin na północnym zachodzie kraju oraz w romskiej dzielnicy w południowo-wschodnim mieście Jamboł.





14:43 PORTUGALIA

Epidemia koronawirusa sparaliżowała funkcjonowanie sądów w Portugalii, gdzie w marcu i kwietniu odbyło się zaledwie 10 proc. zaplanowanych śledztw oraz rozpraw procesowych.

Z szacunków Sądu Najwyższego Portugalii, na które powołuje się dziennik “Observador" wynika, że z powodu zachorowań na Covid-19 oraz wprowadzenia stanu wyjątkowego w tym kraju, od marca odwołanych zostało ponad 47,8 tys. śledztw oraz rozpraw procesowych ze wszystkich zaplanowanych na ten okres 53,5 tys.

Jak poinformował prezes portugalskiego Sądu Najwyższego Antonio Picarra, z powodu obawy o zakażenie koronawirusem praca kierowanej przez niego instytucji także została wstrzymana i ograniczona jedynie do organizowanych raz w tygodniu wideokonferencji. Przypomniał, że ograniczenia w pracy portugalskich sądów w związku z epidemią nasiliły się po 11 marca.





14:31 GDAŃSK: ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Nie wcześniej niż 18 maja otwarte zostaną gdańskie miejskie żłobki i przedszkola - poinformowała we wtorek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Wyjaśniła, że placówki muszą mieć czas na przygotowanie się tak, by dzieci i personel były w nich bezpieczne.

Zgodnie z decyzją rządu przedszkola i żłobki, zamknięte w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa, mogą zostać ponownie otwarte 6 maja. O planach związanych z uruchomieniem gdańskich miejskich placówek poinformowały we wtorek na wirtualnej konferencji prasowej władze tego miasta.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że w tym mieście kwestia opieki przedszkolnej i tej zapewnianej w żłobkach dotyczy 22 tys. dzieci.





14:22 GLIWICKA KOPALNIA ZAWIESZA WYDOBYCIE

Gliwicka kopalnia Sośnica, gdzie potwierdzono dotąd 43 przypadki zakażenia koronawirusem, od środy do końca tygodnia wstrzyma wydobycie węgla - zdecydowała we wtorek Polska Grupa Górnicza (PGG). To trzecia kopalnia spółki, wstrzymująca wydobycie z powodu SARS-CoV-2.

Od początku ubiegłego tygodnia eksploatację wstrzymały także kopalnie: Jankowice (część rybnickiej kopalni ROW), gdzie zakażone są 132 osoby, oraz Murcki-Staszic w Katowicach, gdzie choruje 94 pracowników. Okres wstrzymania produkcji przedłużono w tych zakładach do 10 maja. Teraz do grupy kopalń, które nie wydobywają węgla, dołączy także Sośnica.





14:14 NIE ŻYJE PIELĘGNIARKA

Zmarła zakażona koronawirusem pielęgniarka ze szpitala w Zawierciu. Przez blisko dwa tygodnie o jej życie walczyli medycy z Wrocławia. "Będąc na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, poniosła najwyższą cenę" - napisali koledzy zmarłej.









14:09 FRANCJA: PIERWSZE ZAKAŻENIE JUŻ W GRUDNIU

Władze medyczne twierdzą, że pierwszy przypadek Covid-19 pojawił się we Francji już w grudniu 2019 roku, a nie na przełomie stycznia i lutego, jak do tej pory sądzono. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zachęca kraje do weryfikacji wczesnych przypadków zachorowań.

Szpital w podparyskim Bobigny w departamencie Seine-Saint-Denis ponownie przetestował stare próbki od pacjentów z zapaleniem płuc, odkrywając, że w placówce leczono mężczyznę, który miał Ccovid-19 już 27 grudnia, prawie miesiąc przed pierwszym przypadkiem zachorowania potwierdzonym przez francuskie służby.

Pierwszy pacjent z Covid-19 to Amirouche Hammar, mieszkaniec podparyskiego Bobigny, który mógł zarazić się koranawirusem od żony pracującej w pobliżu stołecznego lotniska. 43-letni mężczyzna skarżył się w grudniu na suchy kaszel, zmęczenie i poważne trudności w oddychaniu. Miał gorączkę.





13:55 POLACY NAJBARDZIEJ SFRUSTROWANI IZOLACJĄ

Polacy są w czołówce narodów najbardziej odczuwających izolację społeczną spowodowaną koronawirusem; obawiamy się też utraty pracy i obniżki wynagrodzenia, ale nie wprowadziliśmy jeszcze żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wydatki - wynika z badania sieci IRIS.

Spośród badanych krajów jesteśmy na piątym miejscu w grupie tych, którzy najbardziej obawiają się utraty pracy (45 proc.) i obawiających się redukcji wynagrodzenia (55 proc.). Jednocześnie deklarujemy - w podobnym stopniu jak Austriacy, Irlandczycy czy Brytyjczycy, że nie zmniejszyliśmy wydatków w związku z istniejącym ryzykiem obniżenia wynagrodzenia (27 proc.) - wynika z badania sieci IRIS, którego polską część przeprowadziło ARC Rynek i Opinia.





13:48 PRZEPROWADZONE TESTY

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 394 tys. 270 próbek. Testy wykonano u 359 tys. 690 osób. Minionej doby zbadano też ponad 10,4 tys. testów - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.





Zakażenie wykryto u 14 tys. 242 osób, z których 700 zmarło.





13:39 NARUSZYŁ KWARANTANNĘ, GROZI MU WIĘZIENIE

Do trzech lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Głogowie na Dolnym Śląsku wtargnął do mieszkania swoich rodziców mimo tego, że oboje byli na kwarantannie związanej z koronawirusem. Syn groził rodzicom i naruszył ich nietykalność cielesną.



Oficer prasowy dolnośląskiej policji nadkom. Kamil Rynkiewicz poinformował we wtorek, że mężczyzna usłyszał zarzuty gróźb karalnych, naruszenia miru domowego oraz naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowania obrażeń ciała.



Wyjaśnił, że do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Głogowa, gdy 37-latek mieszkający w woj. kujawsko-pomorskim przyjechał do rodziców.





13:31 BIAŁORUŚ

861 nowych infekcji koronawirusem odnotowano na Białorusi w ciągu minionej doby. Prezydent Alaksandr Łukaszenka powiedział we wtorek, że ogółem liczba wszystkich zainfekowanych osób w kraju wynosi obecnie 18 350 - podaje agencja BiełTA.



Osoby z pozytywnym testem stanowią 8,7 proc. wszystkich osób przebadanych pod kątem koronawirusa na Białorusi. "Przetestowano 211 369 osób w ciągu dwóch i pół miesiąca" - powiedział Łukaszenka.





13:23 HONGKONG LUZUJE OBOSTRZENIA

W związku ze spadkiem liczby wykrywanych zakażeń koronawirusem w Hongkongu władze zapowiedziały we wtorek złagodzenie restrykcji, w tym umożliwienie zgromadzeń z udziałem ośmiu osób i ponowne otwarcie barów, siłowni, kin oraz salonów masażu i piękności.

Obecne przepisy zakazujące działalności tego rodzaju przybytków oraz gromadzenia się w miejscach publicznych więcej niż czterech osób zostaną rozluźnione w piątek - poinformowała szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam, która na konferencji prasowej siedziała na tle ekranu z hasłem: "Nadzieja na horyzoncie".

We wtorek hongkońskie służby medyczne nie zgłosiły ani jednego nowego zakażenia koronawirusem. Łączny bilans wykrytych w regionie infekcji wciąż wynosi 1040, z czego cztery osoby zmarły - podała publiczna stacja RTHK.





13:17 SZUMOWSKI O LUZOWANIU OBOSTRZEŃ

To jest balans pomiędzy względami ekonomicznymi a epidemicznymi - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, komentując stopniowe rozluźnianie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Odniósł się również do kolejnego spadku liczby wykonywanych testów i rzeczywistej liczby zachorowań w Polsce.









13:11 HISZPANIA: PRAWIE 4 MLN BEZROBOTNYCH

Z powodu epidemii koronawirusa w Hiszpanii do końca kwietnia 3,3 mln mieszkańców tego kraju tymczasowo straciło pracę - poinformował we wtorek rząd tego kraju, w którym bezrobocie szacowane jest już na 14,9 proc.

Jak wyjaśnił sekretarz stanu w ministerstwie pracy i gospodarki społecznej Joaquin Perez Rey, w porównaniu z kwietniem 2019 roku liczba osób zwolnionych tymczasowo wzrosła pięciokrotnie.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Madrycie przedstawiciel rządu wyjaśnił, że w statystykach państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych oraz urzędów pracy nie widać jeszcze pełnej skali zwolnień spowodowanych epidemią. Te ostatnie na razie szacują liczbę bezrobotnych na blisko 3,9 mln.

13:04 PONAD 250 TYS. OFIAR ŚMIERTELNYCH

Z powodu choroby Covid-19 zmarło na świecie ponad 250 tys. osób - wyliczają epidemiolodzy John Hopkins University. Najwięcej zgonów odnotowano w USA (69 tys.), oraz w Włoszech i Wielkiej Brytanii (po 29 tys.). Liczba wszystkich zakażeń sięga już prawie 3,7 mln.



Stale rośnie liczba ofiar pandemii. Z najnowszych wyliczeń epidemiologów amerykańskich wynika, że pochłonęła ona ponad 250 tys. ofiar, głównie w USA i Europie Zachodniej. W przeliczeniu na poszczególne kraje najwięcej zgonów jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie z powodu Covid-19 zmarło 69 tys. chorych. W Europie rekordową liczbę zgonów zarejestrowano we Włoszech i Wielkiej Brytanii (po 29 tys.) oraz w Hiszpanii i Francji (ponad 25 tys. w każdym z tych krajów).





12:57 ZAWIERCIE

Zmarła zakażona koronawirusem pielęgniarka ze szpitala w Zawierciu. Przez blisko dwa tygodnie o jej życie walczyli medycy z Wrocławia. "Będąc na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, poniosła najwyższą cenę" - napisali we wtorek koledzy zmarłej.



"Żegnamy wspaniałą i cenioną pielęgniarkę, cieszącą się sympatią współpracowniczkę i koleżankę, dobrego człowieka, bohaterkę w walce z koronawirusem do końca oddaną pracy na rzecz zdrowia pacjentów" - napisali przedstawiciele zawierciańskiego szpitala na stronie internetowej placówki.





12:33 NIEMCY

Niemiecka ekstraklasa piłkarska otrzyma zgodę na wznowienie rozgrywek, prawdopodobnie od 15 maja - poinformował we wtorek Reuters, powołując się anonimowo na dwie osoby znające plan przygotowań do sezonu.





12:22 INDIE

Władze Delhi wprowadziły 70-procentowy podatek od alkoholu sprzedawanego w handlu detalicznym, aby zapobiec gromadzeniu się tłumów w sklepach w sytuacji, gdy luzowane są ograniczenia nałożone przed sześcioma tygodniami w celu spowolnienia epidemii koronawirusa.



Podatki od alkoholu są kluczowym czynnikiem wpływającym na dochody wielu z 36 indyjskich stanów i terytoriów związkowych, z których większość nie ma funduszy z powodu długotrwałych zakłóceń działalności gospodarczej, spowodowanych epidemią - zwraca uwagę agencja Reutera.



W poniedziałek policja rozpędziła pałkami setki osób, które gromadziły się w sklepach monopolowych, otwartych tego dnia po raz pierwszy w ramach luzowania blokady kraju mającej potrwać do 17 maja.



Władze terytorium stołecznego Delhi poinformowały w poniedziałek wieczorem o "specjalnej opłacie w związku z koronawirusem".



"Niestety w kilku sklepach w Delhi panował chaos" - zauważył szef rządu terytorium stołecznego Delhi Arvind Kejriwal. "Jeśli dowiemy się o naruszeniu (zasad) dystansu społecznego i innych norm na dowolnym obszarze, będziemy musieli zamknąć ten obszar i odwołać tam poluzowanie ograniczeń" - dodał.

12:20 ŁÓDŹ

W Domu Dziecka nr 3 w Łodzi okazało się, że nastoletni podopieczny placówki jest zakażony koronawirusem. Chłopiec czuje się dobrze - poinformował PAP we wtorek przed południem wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Łodzi Piotr Rydzewski.





12:15 TORUŃ

Zakażona koronawirusem 38-latka z Torunia trafiła do aresztu na dwa miesiąca za złamanie zasad kwarantanny. Kobieta pomimo pozytywnego wyniku testu poszła na zakupy. Grozi jej do 8 lat więzienia.



12:09 KATOWICE

Szpital w Katowicach-Murckach zamknięty do odwołania. U 16 osób z personelu i 14 pacjentów testy potwierdziły obecność koronawirusa. Placówka wstrzymała przyjęcia.

12:00 FRANCJA

Prawie wszyscy z ponad 1000 członków załogi lotniskowca Charles de Gaulle, u których zdiagnozowano koronawirusa, wyzdrowieli i zakończyli kwarantannę po powrocie na ląd - poinformował rzecznik francuskiej marynarki wojennej. Trwają śledztwa w sprawie.



W szpitalu pozostało dwóch marynarzy - jeden na oddziale intensywnej terapii, a drugi na obserwacji. 18 innych członków załogi nadal odbywa kwarantannę w Tulonie w wojskowym ośrodku. Oznacza to, że "98 proc. przypadków koronawirusa na lotniskowcu zostało wyleczonych" - poinformował agencję AFP kapitan Eric Lavault.



Z 2400 członków załogi lotniskowca i jego eskorty 1081 uzyskało w kwietniu pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.



Część członków załogi odbywa kwarantannę w domu. Według sztabu generalnego wirus prawdopodobnie dostał się na pokład okrętu podczas jego postoju w Breście w połowie marca.





11:52 WICEMINISTER O MASECZKACH

"Nadal musimy zasłaniać usta i nos w przestrzeni publicznej, wiedzieć, jak używać maseczki, a jednorazowe wyrzucać co 2 - 3 godziny" - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jego zdaniem, na zewnętrznej stronie maseczki koronawirus może utrzymywać się aż 7 dni.

11:39 POLSKA

"O 20 lat cofnął kardiologię drastyczny spadek liczby wykonywanych procedur" - podkreślają w swoim apelu lekarze z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasie epidemii koronawirusa liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej spadła w Europie średnio o ok. 20 procent, a w Polsce - o 13 procent. Eksperci przewidują, że to może spowodować wzrost liczby chorych z cięższymi postaciami zawału serca.





11:30 NIEMCY

Z nowych badań wynika, że liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech może sięgać nawet 1,8 mln osób - powiedział wirusolog Hendrik Streeck w rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Według oficjalnych danych SARS-CoV-2 zakaziło się dotąd blisko 164 tys. osób w RFN.



Zespół Streecka, dyrektora Instytutu Wirusologii na Uniwersytecie w Bonn, w ostatnich tygodniach przebadał 919 osób z 405 gospodarstw domowych w miejscowości Gangelt na zachodzie Niemiec w powiecie Heinsberg, który na początku epidemii w Niemczech uchodził za jej epicentrum.



Opublikowane wyniki badania wykazały ślady infekcji u 15 proc. przebadanych, choć oficjalnie jako zakażonych koronawirusem zidentyfikowano 3,1 proc. "Oznacza to, że znaleźliśmy prawie pięciokrotnie wyższy odsetek osób zakażonych, z których większość nie wiedziała, że jest zakażona" - powiedział Streeck we wtorek w wywiadzie z "FAZ".



Na podstawie zebranych wyników zespół Streecka wyliczył wskaźnik śmiertelności z powodu koronawirusa na poziomie 0,36 proc. Opierając się na danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który mówi o 6866 zgonach w Niemczech, wirusolog stwierdził, że zakażonych SARS-CoV-2 powinno być w kraju już ponad 1,8 mln osób.



Opisując kolejny wniosek płynący z badań, naukowiec powiedział, że "22 proc. osób zakażonych Sars-CoV-2 nie miało żadnych objawów, co jest zgodne z dostępnymi danymi z Chin". Zespół badawczy wirusologa nie znalazł istotnych różnic w podatności na zakażenie lub przechodzenie wywoływanej przez koronawirusa choroby Covid-19 ze względu na płeć czy grupę wiekową. Streeck zauważył, że dotąd mniej infekcji wykryto u dzieci, ale ponieważ badania nie skupiały się na tym aspekcie, nie można tego traktować jako "twardej tezy".



Wysoką liczbę infekcji w regionie Heinsberg wirusolog łączy z imprezami karnawałowymi, które odbyły się bezpośrednio przed pierwszą falą zakażeń.





11:12 POLSKA

Rząd chce zezwolić na otwarcie restauracji 18 maja. Otwarcie byłoby jednak częściowe - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Wymagane byłoby np. posiadanie ogródka.



11:00 USA I WŁOCHY

Zbyt duże poluzowanie dystansu społecznego i większa mobilność ludności w USA i we Włoszech może szybko doprowadzić do ponownego wzrostu zakażeń i zgonów z powodu Covid-19 - ostrzegają specjaliści brytyjscy i amerykańscy.

10:46 BRAZYLIA

Piłkarze czołowych brazylijskich klubów apelują o to, aby stawiać ich zdrowie na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wznowieniu rozgrywek, przerwanych w tym kraju w połowie marca z powodu koronawriusa.



"Brazylijczycy kochają piłkę nożną i pragną jej powrotu. My też kochamy i chcemy, aby futbol wrócił" - podkreślają. "Wszyscy pracujemy, ale musimy myśleć o naszym zdrowiu" - zastrzegli.



W Brazylii odnotowano prawie 108 tysięcy przypadków koronawirusa i ponad 7 tysięcy zgonów, najwięcej w Ameryce Południowej.



10:35 NA CO POWINNI PRZYGOTOWAĆ SIĘ RODZICE?

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili wprowadzenie w Polsce drugiego etapu łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Już od środy 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Jakie zasady będą obowiązywać tych, którzy zdecydowali się wznowić działalność?

10:30 MINISTER ZDROWIA O KORONAWIRUSIE

Podejrzewam, że w Polsce zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ok. 20-30 tys. osób - oszacował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u ponad 14 tys. osób.



Minister w TVN24 był pytany, jaka może być rzeczywista skala zachorowań na COVID-19 w Polsce.



"U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste" - powiedział minister.



Minister poinformował, że szacuje się, że obecnie w Polsce osoba zakażona zaraża kolejną jedną osobę.



"To oznacza, że szybko wyłapujemy osoby chore, na tym polega kontrola epidemii. Te 16 tys. testów (w ciągu dnia - PAP), które było przed majówką, wyłapało raptem kilkaset (zakażonych) osób. Czyli naprawdę ta pula wirusa nie jest aż tak dramatycznie duża w Polsce" - powiedział Szumowski.





09:34 NA KWARANTANNIE Z PROMILAMI

Zatrzymany w Białej Rawskiej (woj. łódzkie) 33-latek od razu oświadczył policjantom, że nie zamierza przestrzegać zasad kwarantanny. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie - poinformowała sierż. sztab. Małgorzata Lewandowska.



Policjanci zauważyli że jeden z mieszkańców nie zakrywa nosa i ust maseczką. Okazało się, że 33-latek złamał zasady kwarantanny. Mężczyzna oświadczył policjantom, że jest zdrowy i nie będzie się poddawał ani przymusowej izolacji ani nosił maseczki. Został zatrzymany.



33-letni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który przyjechał do Białej Rawskiej na spotkanie z kolegami, był pijany. Stwierdzono u niego ponad 2 promile alkoholu.



Policjanci odwieźli mężczyznę do domu, gdzie miał odbywać kwarantannę. O sytuacji poinformowano służby sanitarne.

09:30 ODMRAŻANIE TURYSTYKI

Jak i czym sprzątane są pokoje, jakie środki dezynfekujące są dostępne i czy da się zachować dystans od innych lokatorów - to najczęstsze pytania do właścicieli obiektów hotelowych w Polsce. Liczba zapytań i rezerwacji zdecydowanie ruszyła po ogłoszeniu przez rząd odmrożenia turystyki - wynika z raportu platformy Noclegi.pl.





09:22 WĘGRY

Dwanaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto tylko 30 nowych zakażeń koronawirusem.



Łączna liczba zgonów na Covid-19 wynosi na Węgrzech 363, zaś wszystkich stwierdzonych zakażeń - 3065. Najnowszy przyrost dobowy stwierdzonych zakażeń jest najniższy od 25 kwietnia.



Nieco spadła też liczba osób leczonych w szpitalach. Jest ich obecnie 982, przy czym 55 oddycha przy pomocy respiratora. Dotąd 709 osób uznano za wyleczone.



Na kwarantannie domowej przebywa obecnie niemal 10,5 tys. osób.





08:55 CORAZ WIĘKSZY RUCH NA GRANICACH

12 tysięcy osób skontrolowała tylko w poniedziałek straż graniczna na przejściach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą - informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. To prawie trzy razy więcej niż w poniedziałek tydzień temu.



Wczoraj granicę wewnętrzną Unii Europejskiej przekroczyło więcej osób niż podczas majówki. W poprzedni poniedziałek strażnicy skontrolowali niespełna 4,5 tysiąca osób.

To natężenie ruchu to efekt zniesienia obowiązku kwarantanny dla pracowników transgranicznych. Wiele osób po raz pierwszy od ponad miesiąca mogło wczoraj dojechać do pracy lub wrócić z niej do domu i rodzin.





08:44 BIAŁORUŚ

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyraziła zaniepokojenie w związku z planowaną na 9 maja defiladą wojskową w Mińsku. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że - mimo epidemii - odwołanie Parady Zwycięstwa nie jest możliwe.



Jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi negatywnymi konsekwencjami przeprowadzenia takiego masowego przedsięwzięcia w czasie epidemii - powiedział w poniedziałek agencji BiełaPAN przedstawiciel białoruskiego biura WHO Batyr Bierdykłyczew.



"Szczególnie martwi nas możliwy udział osób starszych, wśród których odnotowano ciężki przebieg (zakażenia koronawirusem - PAP) i wysoki współczynnik śmiertelności (na skutek) infekcji" - podkreślił.



Przedstawiciel WHO przypomniał, że odwołanie imprez masowych było kluczową rekomendacją misji ekspertów jego organizacji, która przebywała na Białorusi na początku kwietnia.





08:38 ŚLUBÓW CORAZ MNIEJ

Narzeczeni odwołują śluby. Około dwie trzecie par zmieniło termin uroczystości zarówno w Urzędach Stanu Cywilnego, jak i w kościołach - wynika z danych USC.



"Szacujemy, że około 60-70 proc. par zmieniło lub zrezygnowało z pierwotnie wyznaczonej daty ślubu" - oceniła rzecznik ratusza Karolina Gałecka.



Według danych z Urzędów Stanu Cywilnego w kwietniu w Warszawie zawarto 172 małżeństwa. 136 par stanęło na ślubnym kobiercu w salach USC, 36 ślubowało sobie miłość przed ołtarzami w kościołach zawierając tzw. ślub konkordatowy. Natomiast w plenerze nie odbyła się żadna uroczystość.



W kwietniu ubiegłego roku w stolicy odbyło się 326 ceremonii ślubnych. Spośród nich 227 małżeństw zawarto w salach ślubów USC, 10 w plenerze, a 89 to śluby konkordatowe.



"Młode pary dotychczas odwoływały uroczystości przypadające w maju i czerwcu. Nowożeńcy pozostają na razie przy datach ślubów przypadających w wakacje i później" - przekazała Gałecka.





08:15 CO Z KREDYTAMI?

Z informacji NBP wynika, że wszystkie banki działające w Polsce sygnalizują, że będą mniej chętnie udzielać kredytów. Zaostrzone mają zostać warunki zarówno kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, jak tych dla firm.





07:55 CO PLANUJE POLSKI BIZNES?

W związku z zamrażaniem gospodarki po wykryciu w Polsce koronawirusa 12 procent firm zwolniło pracowników - wynika z opublikowanego dziś raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdecydowały się na to przede wszystkim duże i średnie firmy. Głównie z branży handlowej np. sklepy odzieżowe.





07:35 DROŻSZE WAKACJE?

Polacy boją się koronawirusa, ale myślą o wypoczynku - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Ceny są na razie takie same jak rok temu - zauważa dziennik i dodaje, że właściciele obiektów nie ukrywają, że będą chcieli je podnieść.





07:15 CELEBRIAN BIZNES?

Rozwijany od kilku miesięcy przez rodzinę Cebrian biznes "szybkich rozwodów" stał się, według właścicieli tego biznesu, atrakcyjnym przedsięwzięciem w czasie epidemii koronawirusa. Hiszpańska kancelaria prawna Cebrian oferuje "koronarozwody" w 24 godziny zmęczonym sobą małżonkom.





07:00 LAMY NAM POMOGĄ?

Podawana do oskrzeli kombinacja nanoprzeciwciał wytwarzanych przez organizm lamy mogłaby chronić przed atakiem SARS-CoV-2. O pracach naukowców szukających leku na infekcję wywołaną koronawirusem informuje pismo "Cell".





06:11 WŁOCHY

"Perspektywy są katastrofalne" - to słowa z listu grupy 400 właścicieli barów i restauracji w Rzymie do burmistrz Virginii Raggi. Zaapelowali o pomoc publiczną - przede wszystkim o zwolnienie z obowiązkowych wpłat do kasy miasta.



05:55 CZECHY

Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną połączenia autobusowe z zagranicą.





05:34 USA

W ciągu minionej doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1015 - wynika z bilansu ogłoszonego przez Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy 24-godzinny przyrost od miesiąca.



Od początku epidemii w USA odnotowano 68 689 zgonów osób, które zachorowały na Covid-19.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 1 mln 180 tys. testów na obecność koronawirusa, które potwierdziły zakażenie. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 23 tys. Od kilku tygodni dobowy przyrost nowych wykrytych przypadków oscyluje w granicach od 20 do 30 tys.



Łącznie w USA wykonano ponad 7,2 mln testów. Z tej liczby ponad milion przypada na stan Nowy Jork, epicentrum epidemii. Na Covid-19 zmarło tu dotychczas 24 999 osób.