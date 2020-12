Pomimo trwającego w Niemczech lockdownu, berlińczycy mogli do tej pory wyjeżdżać na krótko do Polski, na przykład na zakupy. Teraz władze landu Berlin zdecydowały, że po wyprawach zakupowych za Odrę konieczna będzie 10-dniowa kwarantanną po powrocie - informuje we wtorek portal rbb24.

REKLAMA