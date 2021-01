W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1295 zgonów z powodu Covid-19, co jest trzecim najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju. Wykryto również 41 346 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował brytyjski rząd.

Zdjęcie ilustracyjne / LYNN BO BO / PAP/EPA

Liczba zgonów w Wielkiej Brytanii jest wyższa o 15 od tej z bilansu piątkowego i o 260 od tej z poprzedniej soboty, 9 stycznia. Natomiast od rekordowego bilansu, zanotowanego w ostatnią środę, jest niższa o 269. Sobota jest dziewiątym dniem w ciągu ostatnich 11, gdy dobowy bilans zgonów przekracza 1000.

Dotychczas z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już 88 590 osób, z czego 77 478 - w Anglii, 5305 - w Szkocji, 4226 - w Walii i 1581 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.



Liczba nowo wykrytych zakażeń jest niższa o 14 415 od tej z piątku i o ponad 18,5 tys. od tej sprzed tygodnia. W Anglii stwierdzono 37 759 nowych infekcji, w Szkocji - 1753, w Walii - 1129, a w Irlandii Północnej - 705.



W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 3 357 361, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.



Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.



Według danych z piątku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 37 094 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 459 w stosunku do czwartku i jest najwyższą liczbą od początku epidemii.



Do czwartku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 3 559 179 osób, zaś drugą - 447 261.