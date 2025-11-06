​Papież Leon XIV przyjął na audiencji prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Tematem spotkania była pilna potrzeba udzielenia pomocy ludności cywilnej w Strefie Gazy, a także zakończenia konfliktu na tym terytorium.

Papież Leon XIV spotkał się z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem / VATICAN MEDIA/HANDOUT / PAP/EPA

W Watykanie odbyła się audiencja z okazji 10. rocznicy podpisania Globalnego Porozumienia między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyna.

Dokument z 26 czerwca 2015 roku formalnie uznał Palestynę i uregulował wzajemne relacje.

W oficjalnym komunikacie po spotkaniu podkreślono pilną potrzebę pomocy cywilnej ludności w Strefie Gazy.

Z opublikowanego przez biuro prasowe Watykanu komunikatu dowiadujemy się, że audiencja odbyła się w związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą zawarcia Globalnego Porozumienia między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyna.

Globalne Porozumienie ws. Palestyny

W porozumieniu z 26 czerwca 2015 roku formalnie uznano Palestynę i uregulowało wzajemne stosunki. Kluczowym aspektem tego traktatu jest poparcie tzw. rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w formule dwóch państw.

"Podczas serdecznej rozmowy stwierdzono pilną potrzebę udzielenia pomocy cywilnej ludności w Strefie Gazy i zakończenia konfliktu oraz zmierzania ku perspektywie rozwiązania w formule dwóch państw" - wskazano w komunikacie wydanym po spotkaniu papieża z palestyńskim przywódcą.

Abbas złożył kwiaty na grobie papieża Franciszka

Abbas, po przybyciu do Rzymu, pojechał do bazyliki Matki Bożej Większej i złożył kwiaty na grobie papieża Franciszka. Przybyłem, bo nie mogę zapomnieć o tym, co papież Franciszek zrobił dla Palestyny i dla narodu palestyńskiego. Nie mogę zapomnieć, że uznał on Palestynę, gdy nikt nie musiał go o to prosić - oświadczył prezydent Autonomii Palestyńskiej.

W 2014 roku w Ogrodach Watykańskich odbyło się spotkanie modlitewne z udziałem Franciszka, ówczesnego prezydenta Izraela Szimona Peresa i Abbasa. Zasadzili oni wspólnie drzewko oliwne. Obecny był również patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.