Porwane jednostki

W ubiegłym tygodniu uzbrojeni napastnicy, którzy u wybrzeży Jemenu przejęli, a potem wypuścili zarządzany przez izraelską firmę tankowiec Central Park, zostali zatrzymani przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Rząd Jemenu oskarżył o atak rebeliantów Huti.

Porwany statek należy do londyńskiej firmy Zodiac Maritime, będącej własnością izraelskiego miliardera Eyala Ofera. Transportował on ropę naftową.

18 listopada ruch Huti porwał na Morzu Czerwonym statek handlowy Galaxy Leader. Operatorem pływającego pod banderą Bahamów statku była Japonia, ale jednostka należała do brytyjskiej firmy, w której udziały ma izraelski biznesmen Rami Ungar.

Bojownicy Huti solidarni z Hamasem

Huti, sojusznik Teheranu, ostrzeliwuje Izrael za pomocą rakiet i dronów dalekiego zasięgu w ramach solidarności z palestyńskim Hamasem. W połowie listopada przywódca organizacji zapowiadał, że jego siły będą przeprowadzać dalsze ataki na Izrael i mogą obrać za cel izraelskie statki na Morzu Czerwonym.

Na kanale informacyjnym powiązanym z Huti pojawiły się zapowiedzi, że atakowane będą zarówno statki pod banderą izraelską, jak i należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane. Wskazuje to, jak zauważył "Jerusalem Post", że atakowane mogą być także jednostki przewożące ładunek będący własnością Izraelczyków lub nawet częściowo będący ich własnością. "Zmieniłoby to charakter porwania z zatrzymania ładunku drobnicowego podczas wojny na piractwo" - podkreśliła gazeta.