Izraelskie wojsko chwali się, że zestrzeliło nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Miałoby to być pierwsze na świecie zestrzelenie załogowego myśliwca przez samolot F-35. Irańczycy z kolei mieli trafić w niezwykle cenny katarski radar. Izrael przeprowadził w nocy z wtorku na środę nową falę uderzeń na cele w Iranie oraz w Libanie - przekazały w środę rano siły zbrojne tego kraju (IDF). Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że operacja przeciwko Iranowi przebiega dobrze. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał tego samego dnia, że mimo "wyjątkowej sytuacji", struktury państwa działają, a naród jest zjednoczony. Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Myśliwiec JAK-130. Takimi maszynami posługuje się Iran (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

09:54

Na środę zaplanowano kilka lotów ewakuacyjnych dla obywateli francuskich na Bliskim Wschodzie - powiedział w środę rano minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla telewizji France 2

Jeden (samolot) wystartuje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, drugi z Egiptu, a trzeci z Izraela - powiadomił Barrot.

Szef dyplomacji nie podał informacji, ile osób poleci przygotowanymi samolotami. Obecnie w regionie przebywa około 400 tys. Francuzów.

09:44

Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył w środę z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

09:36

Izraelski myśliwiec F-35 miał zestrzelić nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Poinformował o tym Reuters, cytując wojsko Izraela. Izraelskie Siły Powietrzne wskazują, że to pierwszy przypadek na świecie, gdy F-35 zestrzelił załogowy myśliwiec.

09:34

Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny - oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny - podkreślił szef rządu

Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych "zanim będzie za późno".

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

09:15

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w środę, że każdy nowy przywódca Iranu będzie "celem do wyeliminowania". Zadeklarował, że Izrael będzie dążył do dalszego osłabienia reżimu w Teheranie i stworzenia warunków dla przejęcia władzy przez naród irański.



08:58

Analitycy wojskowi donoszą, że Irańczykom udało się trafić w katarski radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 Block 5.

Jest to strategiczny element systemu wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych oraz obserwacji przestrzeni kosmicznej, wart ok. 1 mld dolarów.