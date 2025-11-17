​Hezbollah - libańska szyicka organizacja - odbudowuje potencjał i zaostrza środki bezpieczeństwa - napisał w poniedziałek libański dziennik "L'Orient-Le-Jour". Tymczasem izraelskie wojsko ma nasilać ataki na południe kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / MAHMOUD ZAYYAT/AFP / East News

Hezbollah, szyicka organizacja wspierana przez Iran, ma odbudowywać swój potencjał militarny po częściowym wyeliminowaniu kierownictwa przez Izrael w zeszłym roku.

Izraelskie wojsko nasila ataki na południu Libanu, gdzie od listopada zginęło 15 bojowników Hezbollahu, tłumacząc się przeciwdziałaniem odbudowie sił organizacji.

Członkowie Hezbollahu stosują surowe środki bezpieczeństwa, takie jak zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zmiany miejsca zamieszkania i unikanie niektórych regionów, aby zniwelować przewagę technologiczną Izraela.

Hezbollah odbudowuje potencjał?

W czasie zeszłorocznej wojny z Izraelem kierownictwo Hezbollahu zostało częściowo wyeliminowane. Teraz szyicka organizacja ma odbudowywać swój potencjał militarny i zaostrzać środki bezpieczeństwa - przekazał dziennik "L'Orient-Le-Jour".

Jednocześnie izraelskie wojsko ma nasilać ataki na południe kraju. Od początku listopada na południu Libanu w wyniku izraelskich ataków zginęło 15 bojowników Hezbollahu. Siły zbrojne Izraela w ostatnim czasie nasiliły ataki na ten obszar, tłumacząc, że "są wymierzone w odbudowujący swój potencjał militarny Hezbollah".

Bojownicy tej szyickiej organizacji (wspieranej przez Iran) musieli w ostatnim czasie wypracować nowy sposób działania, aby zniwelować przewagę technologiczną, jaką dysponuje izraelska armia - stwierdziła libańska gazeta. Członkowie tej organizacji mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych czy też nowoczesnych samochodów, muszą regularnie zmieniać miejsce zamieszkania i nie mogą udawać się w niektóre części kraju.

Źródło w Hezbollahu potwierdziło "L'Orient-Le-Jour", że w ostatnich dniach w związku z nasileniem się ataków ze strony Izraela zasady dotyczące bezpiecznej komunikacji i przemieszczania się zostały jeszcze bardziej zaostrzone.

Operacja Izraela przeciwko Hezbollahowi

W ubiegłym roku izraelskie służby przeprowadziły operację szpiegowską, w ramach której w ciągu dwóch dni zdalnie wysadzono pagery i krótkofalówki, wykorzystywane przez bojowników Hezbollahu. Łącznie zabito 42 osoby i raniono co najmniej 4 tys. Wielu poszkodowanych doznało poważnych urazów. To w efekcie wykluczyło ich z codziennego funkcjonowania w ramach Hezbollahu. W tamtej fali ataków zginął ówczesny przywódcza tej organizacji Hasan Nasrallah.

Od tamtego czasu media spekulowały, że pozostali liderzy przeszli operacje plastyczne, aby zmienić wizerunek. Niemniej źródło w Hezbollahu, cytowane przez dziennik, kategorycznie temu zaprzecza.

"Zabici (w wyniku izraelskich ataków w ostatnich dniach - przyp. red.) niestety złamali ustalone zasady bezpieczeństwa" - twierdzi anonimowy rozmówca "L'Orient-Le-Jour" z Hezbollahu.

Niemniej, pytani przez dziennik przedstawiciele libańskich służb zaznaczyli, że ta organizacja do tej pory nie zdołała odbudować swojej obecności na południu Libanu po bezpośredniej konfrontacji z Izraelem z 2024 roku.

"Hezbollah może chcieć utworzyć linię obrony na północy od rzeki Litani, jednak do tej pory to się im nie udało, ponieważ Izrael eliminuje każdą podejrzaną obecność w tym regionie" - mówił cytowany przez gazetę przedstawiciel libańskich służb, który chce zachować anonimowość.

Zgodnie z porozumieniem z 2024 roku, Hezbollah miał wycofać swoje siły na północ od rzeki Litani, około 30 km od granicy z Izraelem. Jednocześnie państwo żydowskie zobowiązało się do wycofania wojsk z terytorium Libanu. Mimo porozumienia Izrael regularnie ostrzeliwuje obiekty, które zdaniem izraelskich sił są wykorzystywane przez Hezbollah. Ponadto utrzymuje obecność w pięciu strategicznych lokalizacjach w południowym Libanie.