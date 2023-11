Po wojnie z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas Izrael nie ma zamiaru ponownie otwierać swoich dwóch przejść granicznych ze Strefą Gazy - powiedział izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen.

Szef MSZ Izraela: Nie mamy zamiaru otwierać przejść granicznych ze Strefą Gazy / BO AMSTRUP / PAP/EPA

"W Izraelu panuje przekonanie, że nie będzie już żadnych kontaktów pomiędzy (naszym krajem) i Gazą" - przyznał Cohen, dodając, że "Okręgowe Biuro Koordynacyjne i Łącznikowe można przerobić na muzeum".

Zapowiedział również, że przez granicę nie będą przemieszczać się ani towary, ani ludzie - łącznie z Palestyńczykami, którzy pracowali w Izraelu przed wojną, rozpoczętą od ataku terrorystycznego Hamasu 7 października - poinformował dziennik "Jerusalem Post".

Strefę Gazy łączą ze światem trzy przejścia graniczne: dwa do Izraela i jedno do Egiptu. To ostatnie nie zostało przystosowane do obsługi intensywnego ruchu towarowego.

Oświadczenie Cohena jest jedną z pierwszych oznak, że Izrael nie planuje ponownego otwarcia swoich przejść nawet po uwolnieniu zakładników, uprowadzonych przez terrorystów do Strefy Gazy 7 października.

Na pytania dziennikarzy o przepływ towarów i osób Cohen odpowiedział, że popiera plan otwarcia ruchu towarowego nowo utworzonym szlakiem morskim między palestyńską półenklawą i Cyprem.

"Oczywiście istnieje pragnienie wyrażane w przeszłości, a ostatnio także przez wielu członków obecnego rządu izraelskiego, by trwale oddzielić Gazę od Zachodniego Brzegu i Izraela" - powiedziała dziennikarzom Miriam Marmur, przedstawicielka izraelskiej lewicowej organizacji pozarządowej Gisha - Legal Center for Freedom of Movement.

W jej ocenie taki krok "podważyłby jednak możliwość powstania państwa palestyńskiego, obejmującego zarówno Gazę, jak też Zachodni Brzeg".

Analitycy i media przewidują, że Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu mogą w przyszłości utworzyć państwo palestyńskie - mimo że Autonomia Palestyńska pod wodzą Fatahu sprawuje władzę na Zachodnim Brzegu, a terrorystyczny Hamas - w Strefie Gazy.