Izraelska armia rozpoczęła szturm na największy szpital w Strefie Gazy. Władze Izraela twierdzą, że pod Al-Szifą znajdują się tunele mieszczące centra dowodzenia, składy broni i oddziały bojowników Hamasu.

Strefa Gazy / ATEF SAFADI / PAP/EPA

W oparciu o informacje wywiadu i z konieczności operacyjnej, siły IDF prowadzą precyzyjną i wymierzoną w konkretne cele operację przeciwko Hamasowi w określonych rejonach szpitala Al Szifa - głosi komunikat IDF. W komunikacie podkreślono, że "w siłach IDF są zespoły medyczne i osoby mówiące po arabsku, które przeszły specjalne przeszkolenie aby przygotować się do tych skomplikowanych i specyficznych warunków w celu uniknięcia wyrządzenia krzywdy cywilom".

Ministerstwo zdrowia władz Gazy przyznało, że armia izraelska uprzedziła o zamiarze dokonania operacji przeciwko Hamasowi na terenie szpitala, który jest usytuowany w mieście Gaza w samym środku walk. Równocześnie ministerstwo obarczyło Izrael "pełną odpowiedzialnością" za życie pacjentów, personelu medycznego i uchodźców, którzy schronili się na terenie szpitala.



W szpitalu, poza chorymi i personelem placówki, znajdują się tysiące osób, które zostały zmuszone przez walki do opuszczenia swoich domów.

Hamas obarczył odpowiedzialnością za atak Izrael i USA

Hamas opublikował oświadczenie, w którym również obarczył "pełną odpowiedzialnością" za akcję w kompleksie szpitalnym Izrael i osobiście prezydenta Joe Bidena.



Zdaniem Hamasu oświadczenie wywiadu USA z wtorku, w którym poparł "fałszywą" ocenę izraelską, iż szpital jest wykorzystywany przez jego bojowników "był zielonym światłem" do ataku i do "dalszych masakr cywilów".



Według Hamasu szpital otoczony jest "praktycznie ze wszystkich stron przez wojska izraelskie, które prowadzą intensywny ogień".

Izrael: Hamas ma pod szpitalem Al Szifa centrum dowodzenia

Zdaniem Izraela Hamas ma pod szpitalem Al Szifa centrum dowodzenia i wykorzystuje jego budynek oraz biegnące pod nim tunele do prowadzenia walk, a także do przetrzymywania zakładników, traktując znajdujące się tam osoby jak "żywe tarcze".



Rzecznik armii izraelskiej Daniel Hagari oświadczył we wtorek, że wykorzystywanie przez Hamas szpitala do celów wojskowych oznacza, że "nie jest on chroniony przez prawo międzynarodowe".