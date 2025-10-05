W​ strzelaninie, do której doszło w sobotę w nocy w centrum Montgomery - stolicy Alabamy, rannych zostało 12 osób, a dwie zginęły. Kilku uzbrojonych mężczyzn strzelało do siebie, znajdując się w środku tłumu ludzi, bawiącego się po meczu futbolowym w centrum miasta.

Do strzelaniny doszło w sobotę około godziny 23:30 czasu lokalnego, po meczu futbolu amerykańskiego pomiędzy drużynami Uniwersytetu Tuskagee a Morehouse College.

Szef policji Montgomery James Graboys opisał wydarzenie jako "masową strzelaninę". Jak relacjonuje USA Today, kilku uzbrojonych mężczyzn strzelało do siebie, znajdując się w środku dużego tłumu ludzi w dzielnicy turystycznej miasta. Ruch był spory - z okazji meczu miasto uruchomiło diabelski młyn i inne atrakcje.

To były dwie strony, które strzelały do siebie pośrodku tłumu. Otworzyli ogień, nie przejmując się ludźmi wokół siebie - powiedział Graboys lokalnej stacji WSFA.

Porucznik policji Tina McGriff poinformowała, że wśród ofiar śmiertelnych jest dorosła kobieta, a co najmniej dwoje nieletnich zostało rannych (jedna z tych osób doznała obrażeń zagrażających życiu).

Życie trzech ofiar jest zagrożone, a dziewięć odniosło obrażenia niezagrażające życiu - powiedziała McGriff.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do strzelaniny. Detektywi poszukują tropów i analizują dowody. Zbierają zeznania świadków, nagrania z monitoringu - powiedział McGriff.

Niespokojna Alabama

Serwis Alabama Reflector zwraca uwagę, że burmistrz Montgomery Steven Reed w lipcu informował, że w pierwszej połowie roku liczba brutalnych przestępstw w stolicy stanu spadła o 28 proc. Reed i Rada Miasta Montgomery zatwierdzili godzinę policyjną zakazującą wstępu osobom poniżej 17. roku życia do centrum Montgomery w godzinach od 21:00 do 6:00 od niedzieli do czwartku oraz od 23:00 do 6:00 w piątki i soboty. 

Według statystyk, w 2023 roku Alabama miała czwarty najwyższy wskaźnik zgonów w USA spowodowanych bronią palną (25,6 zgonów na 100 tys. mieszkańców). W tym roku w Alabamie zginęło w wyniku strzelaniny więcej osób niż w stanie Nowy Jork, który ma prawie czterokrotnie większą populację. 

Do sobotniej tragedii doszło nieco ponad rok po masowej strzelaninie w innym mieście Alabamy - Birmingham. Wówczas zginęły cztery osoby, a 17 zostało rannych.