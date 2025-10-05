W​ strzelaninie, do której doszło w sobotę w nocy w centrum Montgomery - stolicy Alabamy, rannych zostało 12 osób, a dwie zginęły. Kilku uzbrojonych mężczyzn strzelało do siebie, znajdując się w środku tłumu ludzi, bawiącego się po meczu futbolowym w centrum miasta.

Do strzelaniny doszło w Montgomery w Alabamie (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Do strzelaniny doszło w sobotę około godziny 23:30 czasu lokalnego, po meczu futbolu amerykańskiego pomiędzy drużynami Uniwersytetu Tuskagee a Morehouse College.

Szef policji Montgomery James Graboys opisał wydarzenie jako "masową strzelaninę". Jak relacjonuje USA Today, kilku uzbrojonych mężczyzn strzelało do siebie, znajdując się w środku dużego tłumu ludzi w dzielnicy turystycznej miasta. Ruch był spory - z okazji meczu miasto uruchomiło diabelski młyn i inne atrakcje.

To były dwie strony, które strzelały do siebie pośrodku tłumu. Otworzyli ogień, nie przejmując się ludźmi wokół siebie - powiedział Graboys lokalnej stacji WSFA.

Porucznik policji Tina McGriff poinformowała, że wśród ofiar śmiertelnych jest dorosła kobieta, a co najmniej dwoje nieletnich zostało rannych (jedna z tych osób doznała obrażeń zagrażających życiu).

Życie trzech ofiar jest zagrożone, a dziewięć odniosło obrażenia niezagrażające życiu - powiedziała McGriff.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do strzelaniny. Detektywi poszukują tropów i analizują dowody. Zbierają zeznania świadków, nagrania z monitoringu - powiedział McGriff.