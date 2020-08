"Smart City" - pod tym hasłem przebiega 2. dzień festiwalu filmów ekologicznych Kraków Green Film Festival. Zobaczymy filmy z całego świata pokazujące rozwiązania, które sprawią, że mieszkanie w miastach może być zrównoważone dla środowiska.

W drugim dniu festiwalu zostanie wyświetlony m.in. dokument "Polska śmietnikiem Europy" / Materiały prasowe

Filmy będą wyświetlane w kinie plenerowym na Bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu w Krakowie.



O godzinie 17:00 widzowie zobaczą tam obraz "Krótki film o lodzie" dokumentujący podróż autora zdjęć przez zmieniające się krajobrazy Arktyki oraz "Trzy sztuki w Arktyce" - film, który powstał jako efekt bezprecedensowego przedsięwzięcia w polskiej kulturze, sztuce. Był to pierwszy w historii artystyczny rejs jachtem żaglowym polskich twórców do Antarktyki.



O 18:00 zaplanowano projekcję dokumentu "Polska śmietnikiem Europy" (reż. Maciej Kuciel, Patrycja Dzięcioł). Film opowiada historię europejskich firm bezwzględnie wykorzystujących słabość polskiego prawa wysyłając do Polski swoje śmieci.

W repertuarze znajduje się także "Nowe Miasto" - dokument opowiadający o tym, jak władze Filipin budują nową stolicę, która ma być "pierwszą inteligentną, zieloną i odporną metropolią w regionie".



O godzinie 19:00 zostanie wyświetlony obraz "Overtourism" dokument o mieszkańcach Amsterdamu, próbujących żyć zwyczajne życie w najczęściej odwiedzanym mieście Europy. O godzinie 20:00 będzie okazja zobaczyć film "Rowery kontra samochody". To historia o ludziach, którzy poprzez swój tryb życia i zaangażowanie społeczne starają się walczyć z rosnącą liczbą samochodów zagarniających przestrzeń ich miast. Także wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć "Mekong 2030". To filmowa antologia, łącząca pięć historii, które przedstawiają przyszłość rzeki Mekong z perspektyw różnych kultur. Osadzenie w 2030 r. ma na celu jednocześnie zabawić i zainspirować odbiorców do aktywnej ochrony tego kluczowego źródła życia.



Projekcję filmową przewidziano także w kompleksie kulturalnym DOLNE MŁYNY 10. O godzinie 20:30 będzie można tam zobaczyć "Punkt krytyczny" - pierwszy polski pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Reżyserem filmu jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a producentem Fundacja WWF.



Wideo youtube

3. edycja Kraków Green Film Festival rozpoczęła się wczoraj. Wyświetlono pięć filmów - między innymi "Adam & Ewa MK II" i "Deforestation Made in Italy", a także wspomniany obraz "Punkt Krytyczny: Energia Odnowa".

Organizatorzy tego dnia zaprosili również na dyskusję. Czy wyginiemy? Co realnie możemy zrobić, aby powstrzymać lawinowo rozpędzające się, a katastrofalne w swoich skutkach zmiany klimatyczne? Na te pytania odpowiadał - Kamil Wyszkowski, specjalista ds. polityki klimatycznej i wdrażania celów i standardów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Festiwal z zachowaniem środków ostrożności

Festiwal filmów ekologicznych odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, jednak jeżeli ktoś z powodu obaw nie przyjdzie na plenerowe pokazy - będzie mógł zobaczyć w tym roku filmy na darmowym serwisie VOD!

Jak przekonują organizatorzy - mimo pandemii koronawirusa, problemy związane z klimatem nadal są bardzo aktualne. Dlatego, jak co roku, głównym zadaniem festiwalu jest promowaniem proekologicznych postaw i idei zrównoważonego rozwoju.