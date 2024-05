Racją stanu Rzeczpospolitej jest być w Unii Europejskiej i NATO, są one gwarancją rozwoju i bezpieczeństwa dla Polski - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Brzesku podczas obchodów Dnia Flagi.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (L) i wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś (C) podczas uroczystości pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Brzesku / Paweł Topolski / PAP

Szef MON podkreślał podczas uroczystości, że "flaga jednoczy, pokazuje skąd jesteś, jest symbolem naszej tożsamości". Nie ma dla nas, Polaków, piękniejszych barw, niż barwy biało-czerwone; nie było, nie ma i nie będzie - oświadczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował też wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom różnych służb mundurowych, którzy pełnią służbę w Polsce i na misjach pokojowych, NATO, poza granicami kraju. Dziękuję wam wszystkim za oddanie ojczyźnie, za poświęcenie. Jesteście naszymi bohaterami, jesteśmy z was bardzo dumni. Z dumą nosicie flagę i nam dajecie powody do dumy - powiedział szef MON.

Podkreślał też, że żeby mieć prawdziwy szacunek do ojczyzny trzeba szanować poglądy innych. Można się z nimi nie zgadzać, ale nie wolno ich obrażać. Trzeba w każdym człowieku widzieć i zrozumieć jego postawę i jego myśli. Po to łączy nas flaga - stwierdził.

Jak dodał, nie da się zbudować bezpiecznej Polski - jeśli będziemy pokłóceni. Pojednanie między Polakami jest naszym zadaniem i jest naszym obowiązkiem. Jest ono możliwe, dlatego jest naszym obowiązkiem. Nie będzie dobrobytu i szczęścia w ojczyźnie, jak będziemy się wiecznie o wszystko kłócić - mówił szef MON.

Uroczystości pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Brzesku / Paweł Topolski / PAP

Zaznaczył, że nie oznacza to jednak, iż mamy się "ślepo ze wszystkim zgadzać". Ale mamy mieć takie sprawy, w których racja stanu, czyli to co jest najważniejsze dla ojczyzny - jest na pierwszym miejscu - powiedział szef MON, wskazując, że obecnie racją stanu jest bezpieczeństwo.

W tym kontekście wskazał na obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w UE i ocenił, że są one gwarancją bezpieczeństwa i rozwoju Polski.

Racją stanu RP jest być w Unii i w NATO. Kto występuje przeciwko temu, kto szuka drogi na skróty, działa na szkodę Rzeczpospolitej. Kto dąży do tego, żeby lepiej nasz sojusz funkcjonował działa na pożytek Rzeczpospolitej - mówił szef MON.

Zapewnił też, że Polska jest zawsze gotowa do współdziałania i pomocy swoim sojusznikom. Dodał, że "oczekujemy wywiązania się ze wszystkich artykułów Paktu Północnoatlantyckiego, szczególnie z artykułu 5". Deklarujemy, że wszystkie nasze sojusznicze zobowiązania wobec naszych przyjaciół, sojuszników spełnimy w każdej chwili i w każdym momencie - powiedział Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodał, że siła Sojuszu wynika z siły polskiej armii. Nie ma dzisiaj NATO bez Polski, nie ma siły NATO bez siły polskiej armii - ocenił.

Według Kosiniaka-Kamysza nieprzypadkowo obchody Dnia Flagi zorganizowano w Brzesku, w Polsce lokalnej, stolicy powiatu, mieście z tradycją i historią. Mała ojczyzna musi być zintegrowana, żeby wielka mogła rosnąć w siłę. Mała ojczyzna musi współpracować, żeby w momentach kryzysu, trudu się obronić - zaznaczył.

Podczas uroczystości z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, przedstawicieli służb mundurowych, władz regionalnych i lokalnych, mieszkańców miasta, szef MON uhonorował specjalnymi okolicznościowymi ryngrafami kilkanaście osób - cywilów i wojskowych, zasłużonych dla Garnizonu Kraków. Pośmiertnie uhonorowany został dowódca operacyjny Sił Zbrojnych gen. Bronisław Kwiatkowski, który zginął w katastrofie samolotu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.