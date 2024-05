"Nie ma limitów środków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Nie będzie limitów, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy" - mówił premier Donald Tusk, który w Karakulach na Podlasiu wziął udział w odprawie z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. "Mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową" - podkreślił, opisując sytuację na polsko-białoruskiej granicy.

Premier Donald Tusk (L) podczas odprawy z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie w Karakulach / Artur Reszko / PAP

"Mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową"

Przyjechałem przede wszystkim po to, żeby zarówno dowódcy, jak ich podkomendni nie mieli żadnych, najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji na granicy. Chcę, aby także polska opinia publiczna wiedziała coraz więcej o niezwykle trudnej, wymagającej służbie wszystkich ludzi zaangażowanych w ochronę polskiej granicy - mówił w oświadczeniu dla mediów premier Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że granica polsko-białoruska to miejsce wyjątkowe ze względu na presję nielegalnej imigracji.

Mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową. Chcę, żeby tutaj już nie było też żadnych wątpliwości - państwo o coraz częściej agresywnych zamiarach wobec Polski, jakim jest Białoruś, współorganizuje ten proceder na polskiej granicy. Stąd potrzebna współpraca, i ona tutaj świetnie przebiega, wszystkich służb odpowiedzialnych nie tylko za bezpieczeństwo granicy, ale bezpieczeństwo państwa polskiego - tłumaczył Tusk.

"Cała Europa będzie musiała zainwestować w swoje bezpieczeństwo"

Premier Donald Tusk (L) i sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek (P) / Artur Reszko / PAP

Rozpoczęliśmy intensywne prace nad nowoczesną fortyfikacją. Te fortyfikacje w wielu wymiarach będą powstawały na całej polskiej granicy ze wschodu - zapowiedział Tusk. Jest to nie tylko granica wewnętrzna Polski, ale też granica UE. Dlatego nie mam wątpliwości, że cała Europa będzie musiała - i wiem, że to uzyskamy - zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując we wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy - dodał.

Szef rządu powiedział, że będzie chciał zobaczyć, jak wygląda sytuacja na granicy. Wiem, że nielegalnych przejść jest coraz więcej każdego dnia. Spodziewaliśmy się tego i stąd nasze dzisiejsze rozmowy o jak najszybszym wzmocnieniu infrastruktury granicznej - podkreślił Tusk.

Wskazał również na konieczność wprowadzenia zmian w prawie, które zapewnią żołnierzom i funkcjonariuszom "pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa" w działaniach jakie pełnią na granicy. Nie będziecie w tej kwestii pozostawieni sami sobie. Będziecie mogli liczyć na wsparcie państwa polskiego - zapewnił, zwracając się do przedstawicieli służb mundurowych.