Jak dodał, prokuratura w tej sprawie działa od grudnia i gromadzi dowody. I m.in. pan były dyrektor, który robi ostatnio zawrotną karierę medialno-sejmową i mówi o rzeczach, które działy się w Ministerstwie Sprawiedliwości był przesłuchiwany kilkadziesiąt razy. Tego nie robi się w tydzień, nawet w miesiąc. To się robi przez kilka miesięcy - zaznaczał wiceminister sprawiedliwości.

Śmiszek nazwał także głupotą, strachem i nieprawdą straszenie dyrektywą budynkową. Ta dyrektywa, czy inne akty prawne wokół dyrektywy budynkowej mówią o rekompensatach i dotacjach. Mieszkańcy Polski - nie bójcie się tego wszystkiego, co mówi zafiksowana na - podobno nieistniejących - zmianach klimatu prawica, szczególnie Konfederacja i PiS. Po to wybieramy nowych europarlamentarzystów, żeby pracowali nad dodatkowymi rozwiązaniami - stwierdził.

Jak dodał, "jeśli Beata Szydło mówi o eksmisji z powodu niezapłaconych rachunków, to kłamie".

"Pushbacki są nielegalne"

Poseł Lewicy stwierdził także, że jego ugrupowanie "nie siedzi cicho ws. pushbacków na granicy z Białorusią". Spotkałem się z wiceministrem Maciejem Duszczykiem i powiedziałem, że pushbacki są nielegalne. Obiecał, że za rządów nowej koalicji nikt na granicy nie będzie umierał i nikt na granicy nie będzie cierpiał. (...) Ja robię wszystko, żeby każdy czyn, który jest niezgodny z prawem, np. doniesienie o tym, że ktoś został pobity na granicy, było sprawdzone przez policję i prokuraturę - podkreślał.

Grzegorz Sroczyński pytał swojego gościa także o powody, dla których startuje w wyborach do europarlamentu, gdy sytuacja Lewicy w Polsce nie jest najlepsza. Mnie zawsze dziwi, że z taką dezynwolturą traktuje się kandydowanie i pracę w PE. Mówi się, że to jest mało ważne, że się ucieka. To jest ważne, dlatego że ponad 70 proc. legislacji przyjmowanych w kraju, to jest efekt pracy europarlamentu. I ja wolę, żeby w PE byli ludzie, którzy widzą o czym mówią - odpowiadał.

"Skończymy z homofobiczną mową nienawiści"

Śmiszek odniósł się także do tematu mowy nienawiści. Obiecywaliśmy jako Lewica, że skończymy z obrzydliwą, homofobiczną mową nienawiści. Dzisiaj na stałym komitecie Rady Ministrów projekt ustawy nowelizującej kodeks karny w kierunku zakazu mowy nienawiści został przyjęty i we wtorek na Radzie Ministrów najprawdopodobniej ten projekt stanie i trafi do parlamentu - zaznaczał.

Dodał, że będzie on dotyczył najbardziej obrzydliwych wypowiedzi. To będzie zawsze badał najpierw prokurator. Sankcja: do 3 lat pozbawienia wolności. Kara grzywny też jest przewidziana - powiedział.