Wyręczył go Jamal Musiala, który w 68. minucie ustalił wynik strzałem w długi róg. Było to jego trzecie trafienie i prowadzi w klasyfikacji strzelców turnieju ex aequo z Gruzinem Georgesem Mikautadze. 21-letni pomocnik Bayernu Monachium jest drugim najmłodszym zdobywcą trzech bramek na Euro. Młodszym był tylko Anglik Wayne Rooney.