W składzie Hiszpanów nie znalazł się Sergio Ramos. Nieobecność 35-letniego obrońcy Realu Madryt to największa niespodzianka w składzie reprezentacji. W kadrze nie ma zresztą żadnego piłkarza drużyny "Królewskich". Powołanie dostało za to czterech piłkarzy mistrza Anglii, czyli Manchesteru City. Hiszpanie to jeden z naszych grupowych rywali. Zagramy z nimi w Sewilli 19 czerwca.

REKLAMA