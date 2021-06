Duński piłkarz Christian Eriksen, który miał atak serca podczas sobotniego meczu mistrzostw Europy z Finlandią (0:1), po udanej operacji wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD) w piątek został zwolniony ze szpitala.

Christian Eriksen w trakcie meczu Dania - Finlandia / STUART FRANKLIN / POOL / AFP / PAP/EPA

29-letni zawodnik Interu Mediolan po opuszczeniu szpitala odwiedził mieszkającą w Helsingor reprezentację Danii. Po spotkaniu z kolegami pojechał do domu, gdzie z rodziną spędzi najbliższe dni.

"Operacja się udała. Biorąc pod uwagę okoliczności, wszystko ze mną dobrze. Wspaniale znowu było zobaczyć chłopaków, szczególnie po pięknym meczu, jaki rozegrali wczoraj. Nie muszę mówić, że będę im kibicował w poniedziałek w spotkaniu z Rosją" - przekazał Eriksen w oświadczeniu opublikowanym przez duńską federację piłkarską (DBU).



Piłkarz jeszcze raz podziękował za wszystkie życzenia i pozdrowienia. "To niesamowite uczucie" - podkreślił.



Christian Eriksen miał zawał w trakcie meczu Dania - Finlandia

Do bardzo groźnej sytuacji doszło w czasie meczu grupy B Dania - Finlandia w Kopenhadze.

Na murawę nagle, bez kontaktu z innym zawodnikiem, padł Christian Eriksen - pomocnik duńskiej drużyny. Sportowiec stracił przytomność. Po chwili podbiegli do niego inni piłkarze, jako pierwsi Martin Braithwaite i Thomas Delaney, a ten drugi zaczął energicznie wzywać pomoc medyczną. Gra została przerwana.

Medycy pojawili się na miejscu i zaczęli udzielać mu pomocy. 29-letni zawodnik Interu Mediolan był długo reanimowany na murawie, otoczyli go szczelnie koledzy z zespołu. Na ich twarzach było widać przerażenie, pojawiły się łzy.

Po kilku minutach na boisku pojawiła się również żona zawodnika, Sabrina, którą próbowali pocieszać duński bramkarz Kasper Schmeichel i kapitan reprezentacji Simon Kjaer. Po około 10 minutach akcji reanimacyjnej Eriksen na noszach został zwieziony na zaplecze stadionu.

Nie było go z nami. Przeprowadziliśmy resuscytację, to było zatrzymanie akcji serca. Odzyskaliśmy go po jednej defibrylacji - przyznał lekarz duńskiej reprezentacji Morten Boesen.

Od tego czasu Eriksen przebywał w szpitalu. W ostatnich dniach poinformowano, że duński piłkarz będzie miał wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD).