Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Na koniec uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej piszą test z języka obcego. Podobnie jak w poprzednich dniach, po zakończonym egzaminie, tuż po godz. 13 na stronie rmf24.pl znajdziecie arkusze i propozycję odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Koronawirus w Polsce. Uczniowie przed wejściem na egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr. 6 w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Czwartek jest ostatnim dniem egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie o godzinie 9 rozpoczęli pisanie testu z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Ósmoklasista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin z języka obcego trwał 90 minut (mógł być wydłużony do 135 minut).

Egzamin ósmoklasisty 2020. "Bardzo łatwy test z języka angielskiego"

"Angielski był banalny napisałam go w 40, może 45 minut", "Angielski był bardzo łatwy . Myślę, że 100 % będzie. Najłatwiejszy ze wszystkich egzaminów " - pisali w mediach społecznościowych po wyjściu z egzaminu ósmoklasiści.

Podobnie oceniali test uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, który odwiedziła nasza reporterka Magdalena Grajnert.

Egzamin był prosty. Może jedynie za dużo słuchanek - mówił jeden z ósmoklasistów. Trzeba było np. napisać e-mail do koleżanki, która wyprowadza się za granicę - opisywał. Łatwy, sama przyjemność - dodał inny.

Choć zdarzały się i takie głosy. To był najtrudniejszy egzamin ze wszystkich. Choć dało się go napisać - zaznaczyła jedna z uczennic.





Trzydniowa sesja egzaminacyjna

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni.



We wtorek uczniowie rozpoczęli go testem z języka polskiego.

W środę ósmoklasiści zmierzyli się z zadaniami z matematyki.

