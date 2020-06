We wtorek o godzinie 9 rozpocznie się trzydniowa sesja egzaminacyjna dla uczniów klas ósmych. We wtorek odbędzie się test z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Każdego dnia, po opublikowaniu przez CKE arkuszy, na rmf24 znajdziecie rozwiązania zadań.

Centralna Komisja Egzaminacyjna / Tomasz Gzell / PAP

Już we wtorek ósmoklasiści w całej Polsce przystąpią do egzaminu, kończącego szkołę podstawową. Po tym jak Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze znajdziecie je na rmf24.pl wraz z rozwiązaniami.

W pierwszym dniu - we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego - potrwa 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut). W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki - potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego - potrwa 90 minut (może być wydłużony do 135 minut).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają do 31 lipca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

ZOBACZ ROZWIĄZANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z ZESZŁOROCZNEGO EGZAMINU>>>





Egzamin w specjalnym reżimie sanitarnym

Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.

Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku.

Egzamin dla ósmoklasistów przeprowadzany po raz drugi

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz drugi.

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).