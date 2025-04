Ministerstwo Edukacji planuje rewolucję w kalendarzu szkolnym - egzamin ósmoklasisty może zostać przesunięty z maja na kwiecień. O szczegółach tej propozycji, jej konsekwencjach i obawach środowiska edukacyjnego opowiada w rozmowie z RMF24 prof. Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czy uczniowie i nauczyciele są gotowi na taką zmianę? Sprawdzamy, co może się zmienić już w najbliższych latach.

Egzamin ósmoklasisty w Morskiej Szkole Podstawowej w Gdansku. 2023 / Piotr Hukalo / East News

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa przesunięcie terminu egzaminu ósmoklasisty z maja na kwiecień. O szczegółach tej propozycji oraz jej potencjalnych skutkach mówił w rozmowie z RMF24 prof. Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dlaczego termin egzaminu ósmoklasisty miałby zostać zmieniony?

Pomysł przesunięcia egzaminu ósmoklasisty pojawił się w Ministerstwie Edukacji i jest obecnie przedmiotem dyskusji. Jak wyjaśnia prof. Robert Zakrzewski, "jest projekt ministerstwa, żeby zmienić termin egzaminu ósmoklasisty z maja na kwiecień. Właściwie to rozmawiamy o 10-15 dniach, żeby przenieść to z połowy maja na końcówkę kwietnia".

Zmiana ta miałaby na celu lepsze dostosowanie harmonogramu egzaminów do potrzeb szkół i uczniów, a także usprawnienie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jednak, jak podkreśla szef CKE, "musi to przejść przez Sejm, przez ustawę. To jest zmiana ustawowa".

Czy zmiana jest możliwa już w 2025 roku?

Wprowadzenie nowego terminu egzaminu ósmoklasisty już w przyszłym roku wydaje się mało realne. Prof. Zakrzewski w rozmowie z RMF24 wyraźnie zaznaczył:

Cytat Nie sądzę. Choćby z tego względu, że dyrektorzy, nauczyciele muszą zaplanować odpowiedni czas do przygotowania się do tego egzaminu. Nie może być to zaskoczeniem dla nikogo.

Oznacza to, że nawet jeśli zmiana zostanie przyjęta, jej wdrożenie wymaga odpowiedniego przygotowania i czasu na dostosowanie się wszystkich zainteresowanych stron - zarówno szkół, jak i uczniów oraz ich rodziców.

Dyrektor CKE podkreślał również znaczenie egzaminu ósmoklasisty jako narzędzia diagnostycznego, które pozwala na ocenę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie etapu edukacyjnego.

Egzamin jest pewnym zamknięciem etapu edukacyjnego. To jest pewna odpowiedź dla samego ucznia, na jakim etapie on jest - tłumaczy profesor Zakrzewski. W jego opinii, egzamin ósmoklasisty, podobnie jak matura, pełni ważną rolę w systemie edukacji, umożliwiając obiektywną ocenę osiągnięć uczniów.

Skutki przesunięcia egzaminu ósmoklasisty

Przesunięcie egzaminu ósmoklasisty na wcześniejszy termin niesie za sobą szereg konsekwencji.

Po pierwsze, uczniowie będą mieli mniej czasu na powtórki i przygotowania do egzaminu, co może wpłynąć na ich wyniki. Nauczyciele z kolei będą musieli szybciej zakończyć realizację podstawy programowej.

Z drugiej strony, wcześniejsze przeprowadzenie egzaminu może przyspieszyć proces rekrutacji do szkół średnich i dać uczniom więcej czasu na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Prof. Zakrzewski podkreśla, że "nie może być to zaskoczeniem dla nikogo", a każda zmiana powinna być odpowiednio wcześnie zakomunikowana.

Co na to nauczyciele i dyrektorzy?

W środowisku oświatowym pojawiają się różne opinie na temat planowanej zmiany. Część nauczycieli i dyrektorów obawia się, że wcześniejszy termin egzaminu może być wyzwaniem organizacyjnym, zwłaszcza gdy mowa o realizacji programu nauczania. Dyrektorzy, nauczyciele muszą zaplanować odpowiedni czas do przygotowania się do tego egzaminu. Nie może być to zaskoczeniem dla nikogo - powtarzał prof. Zakrzewski.

Z drugiej strony, niektórzy widzą w tym szansę na sprawniejsze przeprowadzenie rekrutacji i lepsze rozplanowanie roku szkolnego. Kluczowe jest jednak, by wszelkie zmiany były wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem i po konsultacjach ze środowiskiem szkolnym.

Egzamin ósmoklasisty 2025 - co już wiadomo?

Na razie Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wprowadziła żadnych zmian w harmonogramie egzaminów na 2025 rok. Aktualne terminy oraz szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnych komunikatach CKE oraz na stronach edukacyjnych.

Prof. Zakrzewski podkreśla, że "na razie uczniowie i nauczyciele powinni przygotowywać się do egzaminu według obecnie obowiązującego harmonogramu".

Łączenia przedmiotów w klasach IV-VI

W kontekście zmian w egzaminie ósmoklasisty, profesor Zakrzewski zwraca również uwagę na kwestię łączenia przedmiotów w klasach IV-VI.

Ta reforma edukacyjna ma na celu stworzenie bardziej spójnego i interdyscyplinarnego programu nauczania, który lepiej odpowiada na potrzeby współczesnych uczniów. To jest krok w stronę edukacji, która przygotowuje do życia w zmieniającym się świecie - komentuje.