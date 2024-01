Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wypuszczeni z zakładów karnych. Kamiński przebywał w areszcie w Radomiu, Wąsik był w zakładzie w Przytułach Starych.

/ RMF FM

Po opuszczeniu zakładu karnego Mariusz Kamiński powiedział do tłumu zgromadzonego przed budynkiem: "jestem gotów do dalszej walki". Ta walka trwa. To może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno - podkreślił.

Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy - stwierdził. Po chwili Mariusz Kamiński wsiadł do samochodu i odjechał sprzed aresztu w Radomiu.

Z zakładu w Przytułach Starych wyszedł natomiast Maciej Wąsik.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.

Zgromadzenia w Radomiu i Przytułach Starych

Przed Aresztem Śledczym w Radomiu i Zakładem Karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, zgromadziły się tłumy ludzi. Demonstranci deklarowali, że będą tam czekać do momentu uwolnienia polityków PiS.

W Radomiu było około 200 osób - informował dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Tam od prawie dwóch tygodni przebywał polityk PiS, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Były tam osoby, które liczyły, że Mariusz Kamiński dzisiaj opuści areszt. Przyszli też ci, którzy niezależnie od sympatii politycznych, chcieli zobaczyć, co się tutaj dziś wydarzy.

Jestem tu z czystej ciekawości, jest duży ruch, jak nigdy tutaj. My mieszkamy niedaleko, więc zawsze jest spokojnie, bez tłumu ludzi i samochodów - mówili mieszkańcy Radomia naszemu dziennikarzowi.

Tu jest podniosła atmosfera oczekiwania - dodawał inny uczestnik demonstracji.