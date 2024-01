"Prezydent 'zakiwał się', źle rozgrywał tę sytuację dla swojego środowiska i ukazał prawdziwą twarz" - tak decyzję Andrzeja Dudy o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skomentował Krzysztof Brejza. Europoseł PO był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zdaniem polityka Platformy Obywatelskiej, "prezydent powinien zaprosić syna Andrzeja Leppera i spojrzeć mu prosto w oczy i wysłuchać syna śp. Andrzeja Leppera, który operacją specjalną, zorganizowaną przez tych ludzi - za co zostali skazani - został zniszczony".

Brejza o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika: Prezydent "zakiwał się", to koniec spektaklu Michał Dukaczewski / RMF FM

Piotr Salak rozmowę rozpoczął od pytania o opinię na temat decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Koniec jakiegoś spektaklu, grania tymi osobami - ludźmi, którzy powinni być w więzieniu. Prezydent "zakiwał się", źle rozgrywał tę sytuację dla swojego środowiska i ukazał prawdziwą twarz. Polacy nie dali się na to nabrać. W sondażach, w swoich opiniach, wiedzą, że ci ludzie powinni siedzieć w więzieniu za to, co zrobili - stwierdził Krzysztof Brejza.

Jego zdaniem, "prezydent pokazał, że kieruje się zasadą kolesiostwa". Opinia społeczeństwa jest jednoznaczna - ci ludzie powinni siedzieć w więzieniu za to, co zrobili. Jest wyrok prawomocny. Koniec z państwem bezprawia PiS - mówił.

"Prezydent powinien zaprosić syna Andrzeja Leppera"

Prowadzący rozmowę zapytał o to, czy ułaskawienie kończy sprawę.

Nie kończy, bo jeżeli prezydent spotyka się z żonami panów, to dlaczego nie spotka się z członkami rodzin ofiar tych panów - dlaczego nie zaprosił syna Andrzeja Leppera? To ułaskawienie nie jest całkiem swobodne w wymiarze moralnym. Prezydent powinien zaprosić syna Andrzeja Leppera i spojrzeć mu prosto w oczy, wysłuchać syna śp. Andrzeja Leppera, który operacją specjalną, zorganizowaną przez tych ludzi - za co zostali skazani - został zniszczony - mówił europoseł PO.

"Nie będzie gorących chwil"

Piotr Salak zapytał o to, czy w czwartek, podczas posiedzenia Sejmu, europoseł PO spodziewa się "gorących chwil".

Nie będzie gorących chwil, bo ci ludzie nie mają przepustki na teren Sejmu. Uważam, że osoby, które zostały ułaskawione za tak niegodne czyny, niemoralne, powinny trzymać się z dala od polskiego Sejmu, od parlamentaryzmu i od demokracji - stwierdził.

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że posłowie obecnej opozycji mogą próbować wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Nie wiem, dlaczego mieliby ich wprowadzić na salę plenarną, nie są posłami. Prezydent ułaskawił kiedyś pedofila. Z racji takiej, że ułaskawił pedofila, to czy politycy opozycji obecnej będą pedofila wprowadzać do Sejmu? Ci ludzie są ułaskawieni, ale za przestępstwo, stracili mandat posła. Nie powinni pojawiać się w Sejmie, na pewno nie powinni uczestniczyć - podkreślał. Dodał, że Kamiński i Wąsik "są osobami ułaskawionymi przez prezydenta po spektaklu bardzo niegodnym, zorganizowanym przez chyba pana Mastalerka".

Czy Kamiński i Wąsik są posłami?

Prowadzący rozmowę nawiązał do Porannej rozmowy w RMF FM, podczas której prof. Ryszard Piotrowski mówił, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, jego zdaniem, nadal są posłami.

Większość prawników ma inne zdanie, w tym prawnicy sejmowi z biura legislacyjnego - z momentem skazania przez sąd ci ludzie przestali być posłami, powinna być wszczęta procedura zajęcia mandatów przez kolejne osoby uprawnione z list, w tym przypadku z PiS-u - odpowiedział Krzysztof Brejza.

Nie ma żadnego powodu, żeby osoby, które nie są posłami, wpychały się do Sejmu. Byłaby to rzecz skandaliczna, pokazująca, już do końca, że PiS za nic ma prawo - dodał. Jego zdaniem, "dzięki Donaldowi Tuskowi i koalicji 15 października państwo zaczyna działać normalnie".

Brejza o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Nie będzie panu brakowało polskiego parlamentu? - zapytał Piotr Salak, nawiązując do objęcia przez Brejzę fotelu europosła.

Cały czas jestem aktywny w polskiej polityce, działam w swoim regionie, działam na rzecz mieszkańców, interweniuje, ujawniłem niedawno ekstra kasę dla komentatorów PiS - po 500 złotych zryczałtowane - mówił.

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że decyzja Krzysztofa Brejzy, dotycząca przeniesienia do Parlamentu Europejskiego, zaskoczyła niektórych.

Z ostatniego miejsca w wyborach w 2019 roku uzyskałem 90 tys. głosów (...). Byłem zobowiązany decyzją wyborców do tego, żeby po zwolnionym mandatem przez obecnego ministra Radosława Sikorskiego, ten mandat dla Europejskiej Partii Ludowej objąć. Nie zawiodę moich wyborców. Wezmę udział w kolejnych wyborach do PE - podkreślił.