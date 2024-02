Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że skierowane do niej 21 grudnia 2023 r. przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię wnioski o wskazanie osób, które mogłyby objąć mandaty po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku były "przedwczesne". "W tym czasie nie zaczął nawet biec termin do wniesienia odwołania od postanowień Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, albowiem nie doręczono tych postanowień posłom" - czytamy w dokumencie. W piśmie podano nazwiska osób, które mogłyby objąć mandat po Mariuszu Kamińskim, ale PKW nie przesądza, czy procedura ma zastosowanie w obecnej sytuacji.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński / Wojciech Olkuśnik / East News

PKW przyznaje w piśmie skierowanym do marszałka Szymona Hołowni, że ws. wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego istnieją dwa sprzeczne orzeczenia, wydane przez różne izby Sądu Najwyższego. "Przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla odwołującego się posła i jednocześnie dla czynności podejmowanych w sprawie przez samego Pana Marszałka, w tym dla istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadamiania przez Pana Marszałka kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła" - czytamy w dokumencie.

Całe pismo PKW dostępne jest tutaj

PKW podała nazwiska 3 osób z listy wyborczej PiS-u, które mogłyby objąć mandat po Mariuszu Kamińskim w przypadku stwierdzenia jego wygaśnięcia. Podkreśliła przy tym, że nie przesądza, czy do tego doszło. Wymienione osoby, które mogłyby objąć mandat po byłym szefie MSWiA, to Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

"Powyższe stanowi jedynie informację na temat kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów po pośle Panu Mariuszu Kamińskim z listy kandydatów na posłów nr 4 zgłoszonej przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu wyborczym nr 7, podaną przez Komisję do wiadomości publicznej w powołanym wyżej obwieszczeniu - podaną ze względu na obowiązek wynikający w tym zakresie z treści art. 251 § 1 Kodeksu wyborczego. Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia" - zastrzega Komisja w piśmie do Hołowni.

"Państwowa Komisja Wyborcza jako apolityczny najwyższy organ wyborczy zobowiązana jest do zachowania neutralności w sporach politycznych. Komisja apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie jej powyższego statusu" - czytamy w piśmie opublikowanym na stronach PKW.

PKW nie przedstawiła listy osób, które mogłyby wejść do Sejmu na miejsce Macieja Wąsika. Jak tłumaczy, to reakcja na pismo Szymona Hołowni z 25 stycznia 2024 r., w którym "nie został podtrzymany wniosek o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów po pośle Panu Macieju Romanie Wąsiku". "Przedłożony przez Pana Marszałka w dniu 21 grudnia 2023 r. wniosek w tej sprawie Państwowa Komisja Wyborcza traktuje jako bezprzedmiotowy" - podkreślono.

Kamiński i Wąsik skazani w związku z aferą gruntową

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawomocnie na 2 lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS. Obaj odwołali się od postanowień marszałka o wygaśnięciu ich mandatów. Marszałek Sejmu skierował te odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.



Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.

Z kolei Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której pozostało odwołanie Kamińskiego skierowane tam przez marszałka Sejmu, 10 stycznia nie uwzględniła go. Tego samego dnia w Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.

23 stycznia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wielokrotnie powtarzał, że Kamiński oraz Wąsik nie są już posłami. Odmiennego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości.