"Ten, który używa przemocy, ten się boi. Ja widziałem wczoraj ten strach Szymona Hołowni. On się po prostu bał dwóch posłów. (...) Myślę, że boi się tego, co go kiedyś za to spotka, bo będziemy go kiedyś rozliczać" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Wąsik, odnosząc się do wczorajszej awantury przed Sejmem. Zarówno on, jak i Mariusz Kamiński chcieli wejść do gmachu parlamentu, ale zostali zatrzymani przez Straż Marszałkowską.

Wideo youtube 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS. Takie zdanie ma Szymon Hołownia i sprawdziliśmy to wczoraj, bo próbowaliśmy wejść do Sejmu na posiedzenie. My mamy zupełnie inne zdanie - powiedział Maciej Wąsik. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Wąsik: W mojej ocenie Szymon Hołownia złamał prawo Na uwagę Roberta Mazurka, że w świetle wyroku Sądu Okręgowego polityk Prawa i Sprawiedliwości jest przestępcą, Maciej Wąsik odparł, że ten wyrok "nie ma skutków prawnych". Ten wyrok, jak stwierdził Sąd Najwyższy, w związku z tym, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił nas w tej sprawie w 2015 roku, nie ma dla nas skutków prawnych - stwierdził. Zasada prawa rzymskiego jest taka, że nie można dwa razy sądzić w tej samej sprawie. (...) Ułaskawienie pana prezydenta w 2015 roku - zgodnie ze wszystkimi funkcjonującymi wówczas podręcznikami - zamyka sprawę - dodał. Maciej Wąsik / Jakub Rutka / RMF FM Przepychanki przed Sejmem W środę przed Sejmem doszło do przepychanek z udziałem zarówno Macieja Wąsika, jak i Mariusza Kamińskiego. Czy w czwartek i piątek, gdy będzie obradował Sejm, powtórzą się gorszące sceny na Wiejskiej? Dzisiaj nie będę próbował wejść do Sejmu, natomiast nie wiem, jak sytuacja się rozwinie. Na pewno będę starał się wykonywać swój mandat, bo mam zobowiązanie wobec kilkudziesięciu tysięcy wyborców - powiedział. Jak gość Porannej rozmowy w RMF FM może wykonywać mandat poselski, skoro nie będzie mógł głosować? Oczywiście uniemożliwia mi to pan marszałek Hołownia. Ja i Mariusz Kamiński wejdziemy na drogę prawną. Musimy się naradzić z prawnikami, jak to zrobić - odparł. Maciej Wąsik o pobycie w więzieniu 9 stycznia - w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego - policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim; później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Jak były wiceszef MSWiA był traktowany w więzieniu? Służba więzienna była profesjonalna. Trafiłem na ludzi, którzy rozumieli moją sytuację. Nie spotkałem się z żadną złośliwością. Nie traktowali mnie jednak w jakiś szczególny sposób - poinformował. Marek Suski powiedział w środę, że obaj politycy PiS-u nie zjawili się na wcześniejszym posiedzeniu Sejmu, bo dochodzili do zdrowia po torturach. Robert Mazurek spytał swojego rozmówcę, czy spotkał się w więzieniu z jakąś formą tortur. Ja nie byłem torturowany, ale to, co zrobiono Maciejowi Kamińskiemu w ostatnim akcie jego pobytu w więzieniu, (...) czyli decyzja o tym, by wsadzić mu przymusem rurę do nosa, a jak nie wchodzi do nosa to do gardła, to uważam, że jest to pewna forma tortury i odwetu - stwierdził. Czy Maciej Wąsik stawi się przed komisją śledczą ds. Pegasusa? W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię inwigilowania polityków opozycji Pegasusem. Czy Maciej Wąsik, pełniący podczas rządów PiS-u stanowisko wiceszefa MSWiA i sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zaprzeczy, że inwigilowano Krzysztofa Brejzę, który w 2019 roku był szefem sztabu Platformy Obywatelskiej podczas kampanii wyborczej w 2019 roku? Wszystkie działania operacyjne dotyczące pewnych osób są niejawne. Ja mogę powiedzieć inną rzecz - służby prowadziły kontrolę operacyjną wobec tych osób, wobec których sąd uznał, że jest do tego uzasadnienie - odparł. Rozmówca Roberta Mazurka powiedział, że zna jeden przypadek nielegalnej inwigilacji. Chodzi o moją żonę - stwierdził, dodając, że była ona inwigilowana przez ABW przez trzy miesiące od kwietnia 2010 roku. Na dniach ruszą obrady sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Zeznawać ma przed nią sam Maciej Wąsik. Czy polityk się stawi przed komisją? Jak mnie wpuszczą, to się zjawię - odpowiedział. Zobacz również: Rosja zaatakuje NATO? Gen. Bieniek wyklucza wojnę konwencjonalną

Pełczyńska-Nałęcz o CPK: Tak jak była łąka pod Baranowem, tak jest łąka pod Baranowem

Witczak: Brakowało, żeby Kaczyński założył glany i ufarbował włosy

Anna Maria Żukowska: Najchętniej rozwiązałabym Trybunał Konstytucyjny Opracowanie: Cezary Faber