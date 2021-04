Parlament Europejski poparł umowę handlową między Wielką Brytanią a Unią Europejską po brexicie, usuwając ostatnią przeszkodę na drodze do pełnej ratyfikacji porozumienia. W głosowaniu 660 europosłów było "za", 5 - "przeciwko", a 32 wstrzymało się od głosu.

Zgoda PE jest uwieńczeniem ponad czterech lat trudnych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Gdyby umowa nie została poparta przez eurodeputowanych, relacje UE-W. Brytania musiałby opierać się na warunkach Światowej Organizacji Handlu (WTO), co oznaczałoby m.in. kontyngenty i cła.

"Nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i budować bardziej globalną Brytanię"

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał na Twitterze, że W. Brytania pozostaje "ważnym przyjacielem i partnerem Unii Europejskiej".

"Cieszę się z wyniku głosowania w Parlamencie Europejskim nad umową o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Stanowi to duży krok naprzód w stosunkach UE-Wielka Brytania i otwiera nową erę" - zaznaczył.

Zadowolenie z wyniku głosowania wyraziła też przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, porozumienie stanowi podstawę silnej i bliskiej współpracy z Wielką Brytanią.

Zadowoleni są też Brytyjczycy. Ten tydzień jest ostatnim krokiem w długiej podróży, zapewniającym stabilność naszych nowych relacji z UE pomiędzy ważnymi partnerami handlowymi, bliskimi sojusznikami i równymi sobie suwerennymi podmiotami. Teraz nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i budować bardziej globalną Brytanię - oświadczył premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Dzisiejsze głosowanie daje nam pewność i pozwala skupić się na przyszłości. Zarówno przed nami, jaki i przed UE będzie wiele do wypracowania w ramach nowej Rady Partnerstwa i jesteśmy zdecydowani pracować nad znalezieniem rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. Zawsze będziemy dążyć do działania w tym pozytywnym duchu, ale będziemy też zawsze bronić naszych interesów, gdy będzie to konieczne - jako suwerenny kraj w pełni kontrolujący swoje przeznaczenie - zapewnił David Frost, który jest współprzewodniczącym wspomnianej Rady Partnerstwa, a w ramach brytyjskiego rządu zajmuje się stosunkami z UE.

Brexit "historycznym błędem"

PE w odrębnym głosowaniu poparł także polityczną rezolucję, która określa brexit jako "historyczny błąd". Parlament wyraził w niej także ubolewanie z powodu ograniczonego zakresu umowy, w której brakuje współpracy w polityce zagranicznej lub wymian studenckich. Została ona przyjęta przy 578 głosach "za", 51 - "przeciw" i 68 wstrzymujących się.

Negocjatorzy UE i Zjednoczonego Królestwa uzgodnili 24 grudnia 2020 r. umowę o handlu i współpracy, ustanawiającą zasady regulujące stosunki dwustronne. Umowa jest stosowana tymczasowo (od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 r.) w celu ograniczenia komplikacji wynikających z brexitu. Aby weszła w życie, konieczna była zgoda Parlamentu Europejskiego.

Wielka Brytania wystąpiła z UE 31 stycznia 2020 roku. Okres przejściowy, podczas którego pozostawała częścią jednolitego rynku i unii celnej, pozwolił na przeprowadzenie negocjacji w sprawie jej przyszłych stosunków z Unią. Po intensywnych negocjacjach, porozumienie w tej sprawie osiągnięto pod koniec grudnia 2020 roku.